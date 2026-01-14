Destinator vượt qua Territory ngay tháng đầu mở bán, chỉ thua CX-5

Với một sản phẩm nhập khẩu, doanh số thường không cao ngay ở tháng đầu mở bán do nguồn cung gặp giới hạn. Thế nhưng, điều này không áp dụng với Mitsubishi Destinator, “tân binh” này được ra mắt vào ngày 1/12/2025 và bất ngờ ghi nhận 2.377 chiếc được bàn giao trong tháng cuối năm.

Kết quả này tuy chưa bằng Mazda CX-5 (2.596 xe) nhưng đưa Destinator tới vị trí thứ 2 trong phân khúc C-SUV ở tháng 12/2025, bỏ xa Ford Territory (1,662 chiếc) ở xếp hạng 3. Theo giới chuyên gia, có nhiều yếu tố giúp “tân binh” Nhật Bản ghi nhận được kết quả trên.

Mitsubishi Destinator được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nhật Minh).

Đầu tiên, Mitsubishi Destinator dù được định vị ở phân khúc C-SUV nhưng sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi. Một sản phẩm khác ở nhóm xe này cũng có 7 chỗ là Honda CR-V nhưng sở hữu giá bán lên tới 1 tỷ đồng, không dễ tiếp cận như Destinator.

Mitsubishi Destinator có hai phiên bản, đi kèm giá bán lẻ đề xuất dao động 780-855 triệu đồng. Trong tháng đầu mở bán, mẫu xe này được giảm 41-47 triệu, hạ giá còn 739-808 triệu đồng. Mức khởi điểm trên gần như thấp nhất phân khúc, chỉ cao hơn CX-5 (được hãng ưu đãi giảm còn 709 triệu đồng).

Cuối cùng, Mitsubishi Destinator dù sở hữu thiết kế được xem là “phiên bản phóng to” của mẫu B-SUV Xforce, nhưng kiểu dáng này vẫn hợp gu số đông khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gầm cao khỏe khoắn, thể thao. Ngoài ra, hàm lượng trang bị của “tân binh” này được đánh giá là phù hợp với tầm tiền.

Mitsubishi Destinator được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động trên bản cao nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giới chuyên gia nhận định Mitsubishi Destinator là nhân tố đáng gờm ở phân khúc C-SUV. Tuy nhiên, vẫn sẽ cần thời gian để đánh giá sức ảnh hưởng của Destinator tới cục diện của nhóm xe này ở phân khúc này bởi sang tháng 1, “tân binh” này vẫn có ưu đãi nhưng không còn được giảm sâu như tháng 12/2025.

Về các mẫu C-SUV còn lại, tất cả các sản phẩm đều ghi nhận doanh số tăng trưởng trong tháng cuối cùng của năm 2025. Ford Territory tuy không bứt phá mạnh mẽ, nhưng chậm rãi xô đổ kỷ lục doanh số ở tháng trước dù không có ưu đãi giảm giá như các đối thủ, chỉ có chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Kể từ khi được nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 8/2025, Ford Territory không còn được hãng xe Mỹ áp dụng ưu đãi giảm giá, nhưng sức tiêu thụ vẫn chậm rãi tăng trưởng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoài ra, Hyundai Tucson gây chú ý khi bất ngờ bán vượt VinFast VF 7 trong tháng 12/2025 với doanh số đạt 1.401 chiếc, tăng 39,7%. Tuy chưa thể so sánh với những sản phẩm thuộc nhóm dẫn đầu phân khúc, song Tucson vẫn được xem là “điểm sáng”, trong bối cảnh xe Hàn đang thất thế tại Việt Nam.

Kết thúc năm 2025, Mazda CX-5 là mẫu C-SUV bán chạy nhất Việt Nam, với lũy kế doanh số đạt 17.262 chiếc. Ford Territory xếp ở vị trí thứ 2 với 12.786 xe được tiêu thụ, kế đến là VinFast VF 7 (9.653 chiếc) và Hyundai Tucson (9.243 xe).

Phân khúc này còn các sản phẩm như MG HS, Subaru Forester… nhưng không được hãng công bố doanh số hàng tháng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thành công của Mazda CX-5 chủ yếu đến từ giá bán. Mẫu xe này vốn có giá niêm yết khởi điểm thấp nhất phân khúc (749 triệu đồng) nhưng thường xuyên có ưu đãi giảm giá 40 triệu đồng từ nhà sản xuất, hạ giá còn 709 triệu đồng.

Tại một số đại lý, bản tiêu chuẩn của Mazda CX-5 thường được giảm xuống dưới 700 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang một số mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce (cao nhất 715 triệu đồng). Mức giá này của CX-5 khiến nhiều người dùng sẵn sàng đánh đổi hàm lượng trang bị để lấy không gian sử dụng rộng rãi hơn.