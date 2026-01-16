10 ô tô xăng/dầu hút khách nhất tháng cuối năm 2025: Xe Hàn trở lại

Không riêng các sản phẩm thuần điện, loạt xe xăng/dầu truyền thống cũng ghi nhận doanh số bùng nổ ở tháng cuối cùng của năm 2025. Trong đó, Mitsubishi Xforce bất ngờ vươn lên vị trí số 1 của bảng xếp hạng với 3.163 xe được tiêu thụ, tiếp tục duy trì sức bán tốt hơn “đồng hương” Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross là một trong hai cái tên biến mất khỏi danh sách 10 xe xăng/dầu hút khách nhất Việt Nam tháng 12/2025, ngoài ra còn có Honda HR-V. Hai sản phẩm khỏa lấp chỗ trống gồm Mitsubishi Destinator và Hyundai Tucson.

Trong đó, Hyundai Tucson được xem là “điểm sáng” của xe Hàn Quốc trong bối cảnh thất thế, còn Mitsubishi Destinator gây chú ý khi vừa được ra mắt vào đầu tháng 12 đã lọt top. “Tân binh” này tuy chưa thể vượt qua Mazda CX-5 nhưng vẫn gây ấn tượng với 2.377 xe được bàn giao, bỏ xa Ford Territory.

Trên bảng xếp hạng 10 mẫu ô tô xăng/dầu bán chạy nhất Việt Nam tháng 12/2025, xe Nhật vẫn “chiếm sóng” 6 vị trí, xe Mỹ có 3 sản phẩm còn xe Hàn chỉ có duy nhất một đại diện.