"Phượt” đầu năm bằng xe máy cần chuẩn bị những gì?

Sau những ngày đầu năm mới tận hưởng không khí Tết đoàn viên bên gia đình và bạn bè, người Việt có xu hướng du lịch khai xuân nhằm lên tinh thần cho một năm làm việc mới. Không ít người lựa chọn di chuyển bằng phương tiện hai bánh và dưới đây là một số lưu ý đáng tham khảo.

Tìm hiểu trước, thiết lập khoảng nghỉ phù hợp

Nhiều người cho rằng du lịch quan trọng là điểm đến, nhưng khi bạn tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì hành trình mới là những trải nghiệm đáng lưu ý.

Khi nghiên cứu trước nơi mình định đến, hãy tìm hiểu thêm một số điểm dọc chặng đường. Việc nghiên cứu kỹ càng tuyến đường sẽ giúp bạn thiết lập được các khoảng nghỉ phù hợp, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân cũng như bạn đồng hành. Đồng thời, việc này sẽ tối ưu những trải nghiệm hấp dẫn, đặc biệt khi lựa chọn “xê dịch” bằng xe máy hay mô tô phân khối lớn.

Đầu xuân năm mới luôn là dịp lý tưởng để “phượt” bằng xe máy hay mô tô, do lưu lượng xe trong kỳ nghỉ Tết sẽ ít hơn bình thường (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ví dụ, bạn muốn chinh phục cung đường Tây Bắc với lộ trình chính là Hà Nội - Mù Cang Chải - Sapa. Khi kiểm tra bản đồ, bạn sẽ thấy khoảng cách giữa Hà Nội và Mù Cang Chải khoảng 280km, về lý thuyết là có thể hoàn thành trong một ngày nếu xuất phát từ sáng sớm.

Nhưng với lựa chọn như trên, bạn không chỉ tạo gánh nặng sức khỏe với các thành viên trong đoàn, mà còn có thể bỏ lỡ cơ hội thưởng thức trọn vẹn đèo Khau Phạ - một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Việt Nam. Vì vậy, hãy chia nhỏ hành trình, chẳng hạn ngày đầu chỉ dừng lại ở Tú Lệ (Yên Bái cũ).

Nếu vội vàng tiến tới đích đến, bạn có thể bỏ lỡ những trải nghiệm thú vị trên đường, như đèo Khau Phạ nổi tiếng với dịch vụ bay dù, và được đánh giá là 1 trong 4 điểm bay đẹp trên cả nước (Ảnh: Toàn Vũ).

Ngày thứ hai khi di chuyển từ Tú Lệ, bạn có thể thong dong khám phá đèo Khau Phạ trước khi đến với thị trấn Mù Cang Chải. Đoạn đèo này không chỉ nổi tiếng về sự hùng vĩ mà còn có nhiều góc cua tay áo, có thể tạo thách thức với những người không quen di chuyển xa bằng xe máy.

Sự điều chỉnh này sẽ không khiến bạn cảm thấy gấp rút khi “phượt” đầu năm, mà còn đảm bảo an toàn, đồng thời có thêm thời gian nghỉ ngơi và “check-in” dọc đường.

Bạn có thể thiết lập khoảng nghỉ ở những vị trí phù hợp, thuận tiện cho việc “check-in” (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đừng đặt 100% niềm tin vào Google Maps

Google Maps là ứng dụng bản đồ phổ biến, được nhiều người sử dụng khi thực hiện các chuyến đi dài ngày. Tuy nhiên, bạn không nên tin tưởng ứng dụng này vô điều kiện, mà nên tham khảo song song cùng các thông tin khác, hoặc hỏi người dân địa phương.

Nhiều người có thói quen gắn điện thoại lên tay lái xe máy, bật ứng dụng và hoàn toàn phó mặc cho Google Maps dẫn đường (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nguyên lý hoạt động của Google Maps khi bạn chọn xong điểm xuất phát và đích đến là tìm ra con đường ngắn nhất. Trong trường hợp một địa phương đang triển khai dự án mở đường, ứng dụng này vẫn sẽ chỉ dẫn bạn đi vào tuyến đường đang thi công, gây rủi ro về an toàn và sức khỏe.

Kiểm tra xe kỹ càng

Chuyến đi dài ngày không chỉ tạo áp lực cho sức khỏe với con người, mà cho cả phương tiện hai bánh. Do đó, trước khi lên đường, hãy đảm bảo “chiến mã” của bạn đang ở tình trạng tốt nhất, sẵn sàng đương đầu với các thử thách.

Trước khi “phượt” với quãng đường có thể lên tới 1.000km, bạn nên thay dầu, kiểm tra má phanh, vòng bi (bạc đạn) trước/sau để đảm bảo xe vận hành ổn định (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chuẩn bị dụng cụ sửa xe và đồ bảo hộ

Nhằm chuẩn bị cho các tình huống có thể xảy ra, bạn nên đem theo một số dụng cụ cần thiết, như bộ vá lốp nhanh, bơm xe và một số đồ sửa xe cần thiết. Trên những cung đường đèo hoang vắng thường có ít hộ dân, bạn nên chủ động đề phòng các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra, nhằm tránh mất thời gian chờ đợi cứu hộ.

Ngoài ra, đồ bảo hộ khi đi xe máy là cần thiết và xứng đáng được đầu tư cẩn thận, bởi sức khỏe là vô giá. Khi di chuyển bằng phương tiện hai bánh, bạn sẽ “phơi nhiễm” trước những nguy cơ va chạm, không được bảo vệ kỹ càng như ô tô.

Bạn cũng không nên quên mang theo bộ sơ cứu cơ bản như băng gạc, dung dịch sát khuẩn, băng dán cá nhân, thuốc giảm đau thông thường và một số vật dụng y tế thiết yếu khác để xử lý nhanh các vết trầy xước hoặc va chạm nhẹ dọc đường.

Đồ bảo hộ mô tô không chỉ có mũ bảo hiểm mà còn có áo, quần và giày. Những sản phẩm này thường có tấm lót bảo vệ ở những vị trí quan trọng như ngực, lưng, đầu gối, mắt cá chân… có thể hạn chế ảnh hưởng khi xảy ra va chạm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Chuẩn bị thể lực, giấy tờ và kỷ luật di chuyển

Không ít tai nạn đường dài xảy ra không phải do xe hỏng, mà vì người lái chủ quan với thể lực của chính mình. Sau kỳ nghỉ Tết, nhịp sinh hoạt thường bị xáo trộn, nhiều người thiếu ngủ nhưng vẫn cố gắng xuất phát từ sáng sớm để “chạy cho kịp lịch”. Việc lái xe liên tục 2-3 giờ không nghỉ, đặc biệt trên cung đèo núi nhiều khúc cua tay áo, có thể khiến phản xạ chậm lại đáng kể.

Do vậy trước mỗi chuyến chạy xe dài bạn cần lưu ý phải sắp xếp thời gian ngủ đủ giấc.

Các chuyên gia an toàn giao thông khuyến nghị nên nghỉ 10-15 phút sau mỗi 120-150km hoặc sau khoảng 2 giờ di chuyển. Không nên cố chạy ban đêm ở khu vực đèo núi, nơi tầm nhìn hạn chế bởi sương mù và mặt đường có thể trơn ẩm.

Bên cạnh đó, bạn cần mang đầy đủ giấy phép lái xe, đăng ký xe và bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực. Nếu đi mô tô phân khối lớn, giấy phép lái xe hạng A2 là yêu cầu bắt buộc. Việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ không chỉ để tránh xử phạt, mà còn giúp xử lý thuận lợi khi có tình huống phát sinh.

Khi di chuyển theo nhóm, cần thống nhất nguyên tắc đi theo hàng dọc, giữ khoảng cách an toàn, tuyệt đối không dàn hàng ngang. Việc cố gắng bám sát nhau ở tốc độ cao thường tạo áp lực tâm lý không cần thiết, dễ dẫn đến sai sót.

Một chuyến “phượt” đầu năm không nên là cuộc thử thách giới hạn bản thân, mà là hành trình trải nghiệm trong sự chủ động và kiểm soát rủi ro. Chuẩn bị kỹ không làm mất đi cảm hứng xê dịch, mà ngược lại, giúp mỗi cung đường trở nên đáng nhớ và an toàn hơn.

Trong mọi trường hợp, bạn hãy luôn ghi nhớ phượt bằng xe máy không phải là cuộc đua về quãng đường, mà là hành trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ý thức an toàn cao. Một chuyến đi trọn vẹn là chuyến đi mà tất cả đều trở về bình an.