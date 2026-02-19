Cụ ông U90 giữ nếp đi xuyên Việt ngày Tết cùng con cháu 4 năm liên tiếp

Khi nhu cầu vật chất đã được đáp ứng quanh năm, khái niệm "ăn Tết" truyền thống của người Việt dần chuyển mình thành những hành trình "chơi Tết". Theo dữ liệu của Google Trends giai đoạn trước Tết, các cụm từ như "tour Tết", "du lịch Tết trong nước" ghi nhận xu hướng tìm kiếm tăng mạnh.

Thay vì quẩn quanh bếp núc, cỗ bàn hay những nghi thức cũ, nhiều gia đình chọn cách cởi mở với những chuyến đi khám phá dài ngày. Với họ, Tết theo cách cũ hay cách mới không còn là mối bận tâm, bởi quan trọng nhất vẫn là được sum vầy cùng những người thân trong gia đình.

Anh Dương Đình Thịnh (ngoài cùng bên phải), 44 tuổi, sống tại TPHCM, là một ví dụ điển hình. Năm nay, gia đình anh đi theo lộ trình TPHCM - Nha Trang (Khánh Hòa) - Gia Lai - TP. Huế - Hưng Yên - Bình Liêu (Quảng Ninh) - Lạng Sơn - Thung Châu (Hòa Bình) - Pù Luông (Thanh Hóa) - TP. Huế - Gia Lai - TPHCM.

Trong đó, Lạng Sơn là trọng tâm của chuyến đi, khi gia đình khám phá 3 địa danh nổi tiếng: Bắc Sơn, Mậu Sơn và hang Thẩm Khách.

Gia đình anh xuất phát ngày 7/2 (tức 20 tháng Chạp), dự kiến về tới TPHCM ngày 20/2 (tức mồng 4 Tết). Tổng hành trình kéo dài gần 2 tuần, dài hơn 4.000km. Đây là năm thứ tư liên tiếp cả gia đình anh đi xuyên Việt dịp Tết Nguyên đán, bắt đầu từ Tết Nguyên đán 2023.

Hang Thẩm Khách (Lạng Sơn) để lại nhiều cảm xúc nhất với gia đình anh Đình Thịnh. "Hang Thẩm Khách thực sự rất đẹp và hùng tráng. Trước khi đi, mình cứ nghĩ hang nhỏ, chỉ vừa xe đi qua, nhưng thực tế rộng lớn ngoài sức tưởng tượng", anh nói.

Những chuyến hành trình của gia đình anh còn đáng chú ý bởi một thành viên đặc biệt, đó là ba vợ của anh, ông Phạm Ngọc Vân, 83 tuổi. Ông là một giáo viên dạy Toán đã nghỉ hưu, sống tại Sa Đéc (Đồng Tháp). Ông lần đầu đi xuyên Việt cùng con cháu dịp Tết 2023, thời điểm ông 79 tuổi.

Theo anh Đình Thịnh, đi du lịch xuyên Tết không có nghĩa là không hướng đến ông bà, tổ tiên. "Đón Tết ở quê nhà vẫn là truyền thống xưa nay của gia đình, giờ chỉ đổi theo cách khác, cùng nhau trải nghiệm Tết ở những vùng miền khác nhau của đất nước. Mình ở đâu, ông bà ở đó, không nhất thiết cứ phải ở nhà mới là Tết", anh nói.

"Ba vợ là người mà gia đình mình rất yêu thương. Năm nay, ba đã hơn 80 tuổi nhưng còn minh mẫn, vẫn dạy Toán online cho mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhà mình cũng gần gũi, yêu thương và muốn đi chơi cùng ông. Và bản thân ông cũng muốn đi du lịch khám phá cùng con cháu", anh Đình Thịnh chia sẻ với PV báo Dân trí.

Để đảm bảo sức khỏe trong những chuyến đi dài, ông Phạm Ngọc Vân giữ gìn thói quen tập thể dục buổi sáng và ăn uống thanh đạm, điều độ.

Ba đứa con nhà anh Đình Thịnh cũng thích đi du lịch khám phá cùng với gia đình mỗi dịp Tết. Anh Đình Thịnh cho rằng: "Bạn bè chúng gặp nhau cả năm rồi, đi cùng gia đình mấy ngày Tết đâu có dài. Hơn nữa, bé lớn nhà mình đang học lớp 11, còn hai bé nhỏ đang học cấp 2. Đây là khoảng thời gian tốt nhất để đi cùng con. Chỉ vài năm nữa thôi, khi bắt đầu trưởng thành, chưa chắc các con đã còn muốn đi cùng với mình".

"Cái này là mình quan sát được từ những người xung quanh. Nhiều người đợi có điều kiện kinh tế mới đi, nhưng lúc có điều kiện thì con đã trưởng thành, chúng muốn đi chơi với bạn bè hơn", anh Đình Thịnh chia sẻ.

Anh Đình Thịnh và vợ đi xuyên Việt (tới Hà Giang) lần đầu năm 2019 bằng xe máy. Chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc với anh, nhưng mặt khác cũng khiến anh áy náy và không trọn vẹn khi không có những người yêu thương đồng hành. Sau này có điều kiện hơn một chút, anh mua lại chiếc Ford Everest đời 2010 của người thân để thực hiện ước mơ ngày đó.

Mỗi chuyến đi xuyên Việt dịp Tết, anh Đình Thịnh ước tính chi phí khoảng 50-80 triệu đồng. Trong đó chủ yếu là chi phí nhiên liệu (hơn 10 triệu đồng), phí cầu đường, ăn uống và nghỉ ngơi.

"Có những năm phải tốn nhiều tiền bảo dưỡng trước chuyến đi. Như năm nay, nếu tính chi phí bảo dưỡng gộp vào chi phí tổng thì phải hơn 100 triệu đồng. Nhưng mình không tính như vậy vì xe không chỉ dùng để đi chơi Tết, mà còn để đi làm hàng ngày", anh nói.

Anh Đình Thịnh thừa nhận bản thân không phải người "có điều kiện". Một phần chi phí chuyến đi đến từ việc anh chị em bên ngoại hùn hạp lại. "Anh chị em không đi được, mà mình thì lại rảnh nên đứng ra đại diện để đưa ba đi chơi", anh Đình Thịnh cho hay.

Chia sẻ kinh nghiệm từ những chuyến đi, anh Đình Thịnh cho biết: "Những năm trước chưa có kinh nghiệm, mình thường lái xe đến 9-10 giờ tối, nhưng giờ thì 5-6 giờ chiều đã tính đến việc nghỉ ngơi. Có ngày mình lái xe dài nhất 600km, ngắn nhất khoảng 300km, trung bình 400km/ngày, tức chỉ 5-6 giờ chạy xe để đảm bảo sức khỏe, an toàn cho gia đình".

