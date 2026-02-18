Loạt xe mới đổ bộ thị trường Việt Nam ngay sau Tết Nguyên đán 2026

Hyundai Stargazer

Hyundai Stargazer phiên bản nâng cấp giữa vòng đời dự kiến ra mắt trong tháng 3 (Ảnh: Autolifethailand).

Trong những ngày cuối năm, nhiều đại lý Hyundai đã công khai nhận đặt cọc Stargazer phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift), dự kiến ra mắt tháng 3. Thông tin chưa được TC Motor xác nhận, nhưng mẫu xe này đã xuất hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải tại Hà Nội vào cuối tháng 1.

Ở lần nâng cấp này, Hyundai Stargazer được kỳ vọng sẽ có khả năng thu hút khách Việt hơn nhờ thiết kế mới theo kiểu "SUV hóa". Cung cấp sức mạnh cho xe nhiều khả năng vẫn là động cơ xăng 1.5L (113 mã lực, 144Nm), do chỉ là bản facelift.

BYD Dolphin

BYD Dolphin mới dự kiến ra mắt tháng 3 hoặc tháng 4 (Ảnh: Quatro Rodas).

Nguồn tin của báo Dân trí cho biết, dự kiến mẫu BYD Dolphin mới sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 3 hoặc tháng 4. Trước đó, một số nhân viên tư vấn bán hàng thông báo không còn xe Dolphin để bán. Người mua thường được tư vấn chọn BYD Atto 2 như một phương án thay thế.

BYD Dolphin đời mới có thể chuyển sang hình thức nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, khác với bản hiện hành nhập khẩu từ Trung Quốc.

Lynk & Co 03

Lynk & Co 03 dự kiến ra mắt Việt Nam trong quý I (Ảnh: AI Car).

Lynk & Co 03 bắt đầu được các đại lý nhận đặt cọc từ cuối năm 2025, giá dự kiến từ hơn 800 triệu đồng, ra mắt trong quý I. Mẫu xe này được định vị là phiên bản thấp cấp hơn bản hiệu năng cao 03+ (giá 1,899 tỷ đồng).

So với bản hiệu năng cao, Lynk & Co 03 được lược bỏ nhiều tính năng, trang bị để có mức giá dễ tiếp cận hơn. Khác biệt lớn nhất là khối động cơ 1.5L tăng áp, trong khi 03+ sử dụng khối động cơ 2.0L tăng áp.

Volkswagen Teramont Pro

Volkswagen Teramont Pro sẽ ra mắt thị trường Việt Nam trong tháng 3 (Ảnh: Autoweek).

Hệ thống đại lý Volkswagen đã nhận đặt cọc mẫu xe mới Teramont Pro trong một tháng trở lại đây. Teramont Pro dự kiến ra mắt Việt Nam trong tháng 3 với 2 phiên bản, giá dự kiến 2,3-2,4 tỷ đồng, nhập khẩu từ Trung Quốc.

Teramont Pro là thế hệ mới, thay thế Teramont bản nhập Mỹ mà Volkswagen Việt Nam đang kinh doanh. Volkswagen Teramont Pro ra mắt thị trường Trung Quốc vào đầu năm 2025, do liên doanh SAIC-Volkswagen phát triển và sản xuất.

Audi S6 Sportback e-tron

Audi S6 Sportback e-tron là một mẫu xe thuần điện (Ảnh: Car and Driver).

Trong kế hoạch sản phẩm 2026 của Audi Việt Nam, S6 Sportback e-tron dự kiến ra mắt ngay trong tháng 3. Đây là phiên bản hiệu năng cao của mẫu A6 Sportback e-tron, sử dụng 2 động cơ điện, cho công suất 496 mã lực và tầm vận hành 521km.

Lotus

Lotus sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong quý I (Ảnh: WIRED).

Lotus đã xác nhận kế hoạch đặt chân tới Việt Nam trong quý I với 3 mẫu xe: Emira, Eletre và Emeya. Hãng coi Porsche là đối thủ trực diện.

Trong 3 mẫu xe kể trên, Emira mang kiểu dáng xe thể thao coupe động cơ đặt giữa, sử dụng động cơ đốt trong. Eletre thuộc phân khúc SUV hiệu năng cao dùng động cơ thuần điện. Và cuối cùng là Emeya có kiểu dáng sedan 4 cửa hiệu năng cao, cũng dùng động cơ thuần điện.