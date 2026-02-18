Du xuân ở khu vực đường đèo núi cần lưu ý những gì?

Kiểm tra phương tiện

Mặc dù phần lớn chủ xe thường đã bảo dưỡng định kỳ ô tô trước Tết Nguyên đán, việc lựa chọn du xuân tại khu vực đường đèo núi vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Trước chuyến đi ngày đầu năm, người dùng nên kiểm tra nhanh một số chi tiết trên xe để đảm bảo ô tô có thể vận hành một cách ổn định trên cung đường đa dạng địa hình tại vùng núi.

Đầu tiên là lốp xe. Đây là chi tiết tiếp xúc trực tiếp với mặt đường nên cần được kiểm tra kỹ lưỡng. Người dùng có thể quan sát bằng mắt thường độ dài gai lốp đảm bảo chưa tới mức giới hạn, mặt cao su còn mềm không; nếu trơ cứng thì nên thay để đảm bảo độ bám, trên mặt lốp có vết nứt không…

Mọi chi tiết bất thường ở lốp xe đều tiềm ẩn việc mất an toàn trong quá trình vận hành (Ảnh minh hoạ: Minh Linh).

Thứ hai là hệ thống phanh. Việc di chuyển trên đường đèo đòi hỏi người cầm lái phải phanh tương đối nhiều, nên cần kiểm tra các chi tiết như má phanh, dầu phanh hay hệ thống phanh có vận hành trơn tru hay không.

Quan trọng không kém phanh và lốp xe chính là hệ thống đèn chiếu sáng. Việc di chuyển ở khu vực miền núi phía Bắc thường gặp hiện tượng sương mù dày đặc. Hệ thống đèn chiếu sáng đủ chất lượng sẽ góp phần không nhỏ trong việc lái xe an toàn.

Người lái nên sử dụng đèn cốt (chiếu gần) hoặc đèn sương mù (nếu có). Trong trường hợp sương mù dày đặc, nên bật đèn khẩn cấp (hazard) để cảnh báo cho các phương tiện phía sau và di chuyển chậm.

Một kinh nghiệm khi di chuyển ở khu vực có sương mù là dán phim màu vàng lên hệ thống đèn chiếu sáng. Việc này giúp người cầm lái có khả năng quan sát tốt hơn, cũng như tăng nhận diện với phương tiện đối diện.

Ngoài ra, cần kiểm tra cần gạt nước, cảm biến, áp suất lốp, nước làm mát… Người lái cũng nên mang theo xe các vật dụng hỗ trợ khi ô tô gặp vấn đề như bơm lốp dự phòng, kích bình hoặc dây câu bình, bộ vá lốp nhanh, bộ cảnh báo xe nguy hiểm khi xe gặp sự cố hoặc dừng đỗ...

Kinh nghiệm đi đường đèo núi

Người lái nên đi đúng phần đường, làn đường, đặc biệt tại những khúc cua để đảm bảo an toàn. Chỉ vượt trên đoạn đường thẳng, đảm bảo đủ điều kiện an toàn, tuyệt đối không vượt trên đường cua, đường cong, đường dốc khuất tầm nhìn.

Việc làm chủ tốc độ, đặc biệt với những khúc cua, và khi xuống dốc là rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn.

Đường đèo núi với nhiều khúc cua và độ dốc lớn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn (Ảnh: Nhật Minh).

Theo chia sẻ từ những bác tài có kinh nghiệm lâu năm chạy đường đèo/núi. người lái nên giảm tốc khi vào cua, tăng tốc khi ra cua, khi xuống dốc kết hợp giữa phanh xe và phanh động cơ, sử dụng số bán tự động nếu xe được trang bị.

Người dùng hạn chế tối đa việc rà phanh liên tục. Hành động này khiến hệ thống phanh xe quá nóng, mất ma sát, dầu phanh sôi, tiềm ẩn nguy cơ mất phanh.

Người lái nên giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước để có thêm không gian và thời gian xử lý khi gặp tình huống bất ngờ. Tuyệt đối không đỗ xe tại góc cua, khu vực khuất tầm nhìn, đoạn lên/xuống dốc…để chụp hình hoặc nghỉ ngơi.

Người lái nên chủ động chọn các khu vực đường rộng, thoáng, có điểm dừng nghỉ, qua đó giúp các phương tiện lưu thông trên đường có thể dễ quan sát. Khi dừng xe, cần lưu ý bật đèn khẩn cấp.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, trên các đoạn đèo dốc có rất nhiều biển báo, gương lồi đặt san sát nhau để có những chỉ dẫn và hỗ trợ quan sát tốt nhất. Người lái nên chú ý kỹ các biển báo và điều khiển xe tuân thủ chỉ dẫn.

Người dùng nên nạp đầy nhiên liệu trước hành trình (Ảnh: Minh Linh).

Với cả xe động cơ đốt trong và xe điện, người lái nên nạp đầy nhiên liệu/sạc pin trước hành trình, để tránh trường hợp khó tìm thấy cây xăng hoặc trạm sạc khi đang đi giữa đường đèo hoặc đi vào các vùng núi.

Trước chuyến đi, người dùng nên bỏ chút thời gian để tìm kiếm các thông tin về trạm sạc/cây xăng trong toàn hành trình du xuân của mình.

Đi vào đường núi, thung lũng

Tại khu vực miền núi phía Bắc sẽ có nhiều địa điểm đẹp để gia đình có thể cắm trại hoặc check-in; tuy nhiên, đường vào các địa điểm này thường khá khó.

Người lái cần kiểm tra trước địa hình mà ô tô sắp đi qua (Ảnh: Minh Linh).

Người lái cần kiểm tra trước xem dạng đường sẽ điều khiển xe qua, như đường nhựa hay bê tông, đường đá hay đường đất, có phù hợp với loại xe bạn đang đi hay không. Nếu là đường gồ ghề, đường xấu thì cần đảm bảo khoảng sáng gầm xe đủ cao.

Nếu gặp đường ngập nước, sình lầy thì trước tiên là nên tìm đường khác; trong trường hợp bất khả kháng phải đi qua thì cần xác định độ sâu của nước, kiểm tra xem dưới nước là đá hay bùn; thấy đủ an toàn thì mới đi qua.

Khi lội nước, xe cần có đà liên tục di chuyển, tốc độ 5-7 km/h. Tuyệt đối không đi quá nhanh qua chỗ ngập, vì nước sẽ tràn vào cổ hút gây thủy kích.

Giữ sức khoẻ

Khác với lái xe đường đô thị, điều khiển ô tô tại đường đèo núi sẽ mất sức hơn nhiều cho tài xế. Vì vậy trước mỗi chuyến đi đường dài, người lái cần có tinh thần thật thoải mái.

Để có một tinh thần thoải mái, đủ tỉnh táo trong suốt chuyến đi, người cầm lái cần ngủ đủ giấc trước mỗi hành trình.

Chúc các bạn lái xe an toàn!