Tình huống diễn ra vào ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết) trên QL18, đoạn qua nút giao KCN Yên Phong (Bắc Ninh).

Theo hình ảnh do camera hành trình của ô tô ghi lại, một nhóm người có vẻ như cùng gia đình, gồm hai người lớn và 3 trẻ nhỏ đã cùng nhau đi bộ cắt ngang qua đường, chui qua hàng rào thép để sang làn bên kia.

Dù tài xế đã liên tục bấm còi nhưng bé trai vẫn chạy một mạch sang đường, cắt ngang qua đầu ô tô. Trong khi đó, người đàn ông bế một em nhỏ, còn người phụ nữ hai tay đều xách đồ nên không có ai cầm tay dắt hai em nhỏ còn lại.

Người lớn, trẻ nhỏ chạy băng qua đường cao tốc, ô tô phanh dúi dụi để tránh (Video: OFFB).

May mắn là người lái ô tô kịp thời giảm tốc và dừng lại, không đâm vào nhóm người đi bộ sang đường.

Tình huống trên cho thấy nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn, đặc biệt là trên đường cao tốc, quốc lộ có đoạn mở của dải phân cách hoặc đoạn gần nút giao vì dễ có người băng sang đường.

Khi tới gần những vị trí như vậy, tài xế nên giảm tốc độ, chú ý quan sát và luôn rà sẵn chân ga để chuẩn bị sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ.

Trong khi đó, về phía người đi bộ, cần luôn tuân thủ luật giao thông, chỉ sang đường ở những nơi được phép, và khi sang đường cần chú ý quan sát các phương tiện.

"Đoạn qua KCN Yên Phong này rất hay có người đi bộ sang đường, chủ yếu là công nhân bắt xe khách, cực kỳ nguy hiểm. Tôi nghĩ cơ quan chức năng nên thường xuyên tuần tra hoặc sử dụng camera hỗ trợ theo dõi, giải quyết tình trạng ô tô khách dừng đỗ dọc quốc lộ, đường cao tốc để đón/trả khách. Đây là vấn đề tồn tại lâu nay ở nhiều tuyến đường cao tốc, quốc lộ", tài khoản Duy Anh nêu ý kiến sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Quốc Minh nhận xét: "Quá sợ gia đình này. Người lớn "làm gương" như vậy thì làm sao dạy dỗ được trẻ nhỏ tuân thủ luật giao thông. Chỉ vì một chút tiện lợi mà đẩy cả gia đình vào nguy hiểm. Quá may mắn cho bác tài. Lỡ không tránh kịp thì đúng là vạ oan, mất Tết".