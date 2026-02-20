5 lỗi thường gặp khi lái xe qua trạm thu phí, có thể mất chục triệu đồng

1. Đi vào làn thu phí tự động khi chưa đủ điều kiện

Lỗi này chủ yếu do tài xế chủ quan, không tìm hiểu thông tin.

Theo quy định tại Nghị định 119/2024, từ ngày 1/10/2025, ô tô cá nhân phải gắn thẻ đầu cuối, có tài khoản giao thông và liên kết hợp lệ với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt mới được phép sử dụng làn thu phí điện tử không dừng (ETC).

Ô tô không gắn thẻ đầu cuối hoặc không đủ số dư trong tài khoản liên kết thanh toán sẽ không thể qua trạm ETC (Ảnh minh họa: Hoàng Giám).

Về mức phạt, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển phương tiện không gắn thẻ đầu cuối nhưng vẫn đi vào làn ETC sẽ bị xử phạt 2-3 triệu đồng và trừ 2 điểm Giấy phép lái xe.

Để tránh mắc lỗi này, tài xế cần dán thẻ thu phí tự động ePass/VETC, kích hoạt tài khoản giao thông, liên kết thanh toán và đảm bảo số dư của tài khoản giao thông trước mỗi chuyến đi dài, hoặc trước khi qua trạm thu phí.

2. Đi nhầm làn, dừng đỗ quá lâu gây ùn tắc ở trạm thu phí

Lỗi này chủ yếu do tài xế chủ quan, để phương tiện thanh toán liên kết với tài khoản giao thông trên ePass/VETC không đủ số dư; hoặc do biển số bẩn, móp méo khiến camera không nhận ra được.

Khi đó, rào chắn sẽ không mở, xe phía sau phải chờ đợi, có thể gây ùn tắc ở các trạm thu phí, tài xế có thể phải đi lùi, vừa nguy hiểm vừa có thể phạm lỗi lùi xe trên đường cao tốc.

Với lỗi dừng, đỗ xe hoặc quay đầu xe trái quy định gây ra ùn tắc giao thông, Điều 6 Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên Giấy phép lái xe đối với người điều khiển ô tô.

Với lỗi đi lùi ô tô trên đường cao tốc, mức phạt là 30-40 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Để tránh bị lỗi này, tài xế cần chú ý thực hiện theo hướng dẫn của lực lượng chức năng ở khu vực trạm thu phí nếu xảy ra sự cố.

3. Biển số không khớp, thẻ ETC bong tróc

Lỗi biển số không khớp thông tin đăng ký có thể do tài xế đổi biển số xe nhưng chưa cập nhật hệ thống, hoặc nhập sai biển số khi đăng ký tài khoản giao thông.

Trong khi đó, việc thẻ ETC bong tróc có thể do đã dán lâu ngày, xe để ngoài trời mưa nắng trong thời gian dài bị bạc màu, hoặc trẻ con, người xấu cậy, bóc...

Ngoài ra, một số xe có thể phải thay kính lái hoặc đèn pha nhưng tài xế quên không dán lại thẻ ETC, hoặc việc dán phim cách nhiệt có kim loại chồng lên thẻ ETC gây nhiễu sóng.

Để tránh các lỗi trên, trước mỗi hành trình, tài xế cần chủ động kiểm tra thông tin biển số và tình trạng thẻ ETC dán trên xe để khắc phục sớm.

4. Không kiểm soát tốc độ

Lỗi này trở nên phổ biến hơn kể từ khi các trạm thu phí áp dụng hình thức thu phí không dừng.

Trước đây, ở các làn thu phí thủ công sẽ có rào chắn, tài xế phải dừng xe để nộp tiền, nhưng với làn thu phí tự động, ô tô có thể vừa di chuyển vừa đóng phí mà không cần phải dừng lại. Đó là lý do nhiều tài xế chủ quan, mắc lỗi chạy quá tốc độ khi đi qua làn ETC, nhất là khi đường vắng.

Trước mỗi trạm thu phí đều có biển giới hạn tốc độ, tài xế cần chú ý quan sát để vừa đảm bảo an toàn vừa tránh nguy cơ bị phạt.

Nếu để xe đi quá tốc độ cho phép thì người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 14 triệu đồng và trừ 2-6 điểm giấy phép lái xe, tuỳ mức độ quá tốc độ.

5. Không giữ khoảng cách an toàn giữa các xe

Tại các trạm thu phí thường có biển báo "Cự ly tối thiểu giữa hai xe" được đặt tại các vị trí dễ nhìn ở làn thu phí, tài xế cần chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm. Khoảng cách này thường là 3-8 mét, tùy từng trạm thu phí.

Trên thực tế đã xảy ra không ít vụ va chạm ở khu vực trạm thu phí do xe trước dừng đột ngột (do gặp sự cố thanh toán) và xe sau nếu bám đuôi quá sát sẽ không phanh kịp để tránh.