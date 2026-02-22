Thương hiệu Volga nổi tiếng của Nga được tái sinh nhờ công ty Trung Quốc

Ngành công nghiệp ô tô Nga hiện nay đã thay đổi rất nhiều so với thời điểm trước cuộc xung đột tại Ukraine cách đây 4 năm.

Khi các hãng xe phương Tây nhanh chóng rút lui, các thương hiệu Trung Quốc lập tức thế chỗ, gia tăng sự hiện diện và chiếm lĩnh một phần đáng kể thị trường.

Bên cạnh đó, một số thương hiệu ô tô nội địa Nga cũng bắt đầu tái xuất; trong đó có một cái tên từng rất nổi tiếng: Volga.

Sau hơn một thập kỷ chìm lắng, cái tên Volga chuẩn bị quay trở lại (Ảnh: Changan).

Volga nổi đình đám từ thập niên 50 của thế kỷ trước với dòng xe hạng sang do hãng nội địa GAZ sản xuất và phân phối tại Nga cho đến năm 2012, khi dây chuyền sản xuất chính thức dừng hoạt động.

Trong thời kỳ hoàng kim, Volga không chỉ thoả mãn trải nghiệm cầm lái, mà còn được chọn làm phương tiện đi lại cho những người giữ vị trí cao trong hệ thống phân cấp của Liên Xô cũ - người ngồi ở hàng ghế sau. Tất cả đủ để Volga trở thành một biểu tượng văn hóa.

Volga hiện thuộc tập đoàn ô tô Changan (Trung Quốc). Tháng 5/2024, hãng từng giới thiệu ba mẫu xe, gồm 2 crossover và 1 sedan, lần lượt là K30, X5 Plus và K40, được phát triển dựa trên các mẫu xe Changan đang bán tại Trung Quốc.

Theo kế hoạch ban đầu, xe sẽ được sản xuất tại Trung Quốc, sau đó chuyển sang Nga để hoàn thiện khâu lắp ráp cuối cùng, với mục tiêu ra mắt thị trường vào cuối năm 2024.

Tuy nhiên, vì một số lý do, kế hoạch đó đã không được triển khai. Hiện tại, Volga do phía Trung Quốc nắm quyền sở hữu dường như đã sẵn sàng thử lại một lần nữa, khi ra mắt website tiếng Nga mới cùng hai hình ảnh “nhá hàng” mẫu xe đầu tiên.

Mẫu xe Volga mới có thể sẽ sớm được sản xuất tại Trung Quốc để phục vụ thị trường Nga (Ảnh: Changan).

Mẫu xe xuất hiện trong hình ảnh hé lộ (teaser) có nhiều nét tương đồng với một trong những mẫu crossover từng được công bố hồi năm 2024, nhưng có một số thay đổi nhỏ về ngoại hình.

Bản phác thảo cho thấy kiểu dáng SUV truyền thống, với lưới tản nhiệt lớn, vòm bánh xe vuông vức và phần đuôi có cụm đèn hậu có chút giống thiết kế trên mẫu Audi Q8.

Theo một số nguồn tin, mẫu xe này sẽ được bổ sung thêm hai phiên bản khác trong thời gian tới.

Một hình ảnh teaser khác hé lộ không gian nội thất với vô lăng đáy phẳng (D-cut), bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cỡ lớn.

Nhìn chung, chiếc xe có thiết kế khá quen thuộc và truyền thống, nhưng trong bối cảnh hiện tại, có lẽ đó lại chính là điều mà thị trường Nga cần.