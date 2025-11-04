Tình huống diễn ra vào ngày 3/11 trên đường Đại Cồ Việt (Hà Nội).

Theo đó, chiếc taxi công nghệ đã bật đèn xi-nhan bên phải nhưng chuyển sang làn bên trái, rồi dừng lại trước ngã ba dù đang đèn xanh, khiến ô tô phía sau phải lách sang làn bên cạnh mới có thể đi tiếp, sau khi tài xế liên tục bấm còi để nhắc nhở, thúc giục nhưng không có tác dụng.

Sau đó, chiếc xe này đi thẳng, nhưng thiếu dứt khoát, khó đoán, gây bức xúc cho tài xế xe có camera hành trình.

Ô tô con bật xi-nhan trái khoáy rồi dừng khựng trước đèn xanh gây "lú" (Video: OFFB).

Khi video ghi lại tình huống trên được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người có ý kiến thể hiện sự "đồng cảm" với tài xế xe có camera hành trình và bức xúc với kiểu di chuyển của chiếc taxi công nghệ.

"Tôi cũng hay gặp tình huống như thế này ở trên đường, khi vượt lên thì thấy tài xế đang mải nghe điện thoại, nhắn tin hoặc xem bản đồ. Dù lý do là gì, việc chạy như rùa bò giữa đường hoặc dừng đột ngột như vậy rất nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn, đặc biệt nếu xe phía sau là ô tô tải, xe container...", tài khoản Hoàng Minh chia sẻ.

Trong khi đó, tài khoản Đức Quang nêu ý kiến: "Xe taxi đi kiểu ấm ớ gây ức chế thật, nhưng bác tài xe có "cam" cũng bấm còi khiếp quá, chói tai người đi xe máy. Tôi nghĩ chỉ bấm 1-2 cái nhắc nhở là được rồi".

Theo quy định tại Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu: Xanh, vàng, đỏ; có hiển thị thời gian hoặc không hiển thị thời gian.

Tín hiệu đèn màu xanh là được đi; trường hợp người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang đi ở lòng đường, người lái xe phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường.

Khi tín hiệu đèn màu vàng, người tham gia giao thông phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đang đi trên vạch dừng hoặc đã đi qua vạch dừng mà tín hiệu đèn màu vàng thì được đi tiếp.

Trường hợp tín hiệu đèn màu vàng nhấp nháy, người lái xe được đi nhưng phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật qua đường hoặc các phương tiện khác.

Tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi.

Như vậy, tín hiệu đèn xanh là được đi chứ không phải bắt buộc đi. Tuy nhiên, việc dừng xe khi đang đèn xanh có thể bị phạt nếu gây cản trở giao thông hoặc ùn tắc.

Cụ thể, Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với người điều khiển ô tô dừng xe, đỗ xe trái quy định gây ùn tắc giao thông.