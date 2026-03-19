Chiếc Honda CR-V hybrid 2025 rao bán 699 triệu đồng, nhiều người "lắc đầu"

Một chiếc Honda CR-V e:HEV RS sản xuất năm 2025 đang gây chú ý trên thị trường xe cũ với mức giá 699 triệu đồng, thấp hơn gần một nửa so với giá mua mới. Xe đăng ký biển số tỉnh Khánh Hòa, mới đi hơn 1.000km, nhập khẩu Thái Lan.

Người bán cho biết, xe đã hoàn tất rút hồ sơ gốc, người mua chỉ cần đóng khoản phí trước bạ bằng 2% giá trị còn lại của xe theo quy định.

Chiếc Honda CR-V e:HEV RS ngập nước được rao bán giá 699 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Chung).

Nguyên nhân người bán đưa ra mức giá rẻ không tưởng là chiếc xe này đã bị ngập tĩnh (ngập nước khi đang đứng yên) trong trận lụt lịch sử vào tháng 11/2025. Xe đã dọn nội thất nhưng chưa sửa chữa, đại tu các bộ phận quan trọng như động cơ, khung gầm, hệ thống điện và pin hybrid.

Để chiếc xe này có thể hoạt động bình thường, ước tính cần chi phí khoảng 200-300 triệu đồng. Theo người bán, bộ phận đắt đỏ nhất cần thay thế là bộ pin hybrid của Honda CR-V e:HEV RS có giá chính hãng 110 triệu đồng, đã bao gồm thuế.

Như vậy, tổng tiền mua và sửa chữa chiếc xe này dao động từ 900 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Đặt cạnh những chiếc CR-V e:HEV RS cùng đời trên thị trường xe cũ có giá khoảng 1,2 tỷ đồng, người mua có thể tiết kiệm được số tiền 200-300 triệu đồng. Đây là khoản tiền lớn, nhưng vẫn tồn tại những rủi ro.

Chi phí sửa chữa chiếc xe ước tính lên tới 200-300 triệu đồng (Ảnh: Hoàng Chung).

Thông thường, khi nước và bùn xâm nhập sâu vào các bộ phận quan trọng như bộ điều khiển điện tử (ECU), cảm biến, hộp số hoặc hệ thống dây dẫn, có thể gây hiện tượng oxy hóa. Hậu quả có thể không xuất hiện ngay lập tức, nhưng sau một thời gian sử dụng, xe có nguy cơ gặp phải các vấn đề như đoản mạch, hỏng cảm biến hoặc báo lỗi liên tục.

Động cơ và hộp số sau khi bị ngập nước cũng có nguy cơ hoạt động kém hiệu quả, phát ra những tiếng kêu lạ, rung giật, hao nhiên liệu bất thường do đã bị ăn mòn từ bên trong. Nhìn chung, dù được xử lý kỹ, độ bền và độ tin cậy gần như không thể phục hồi như cũ.

Do vậy các kỹ sư thường khuyến cáo người dùng nên "thăm khám" định kỳ thường xuyên cho chiếc xe sau khi đã đại tu để kịp thời khắc phục những vấn đề phát sinh.

Năm 2025, Honda CR-V e:HEV RS màu trắng có giá bán đề xuất 1,267 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí đăng ký biển số. Bước sang năm 2026, phiên bản này đã chuyển sang lắp ráp trong nước, giá bán giảm xuống 1,25 tỷ đồng.

Honda CR-V e:HEV RS bản nhập khẩu Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Phiên bản nhập Thái Lan và sản xuất trong nước gần như giống nhau về thiết kế và trang bị. Khác biệt lớn nhất trên bản lắp ráp trong nước nằm ở phần ốp viền phía dưới màu đen bóng và khoang cabin trang bị nút bấm chuyển số.

CR-V e:HEV RS dùng hệ thống hybrid bao gồm máy xăng 2.0L (146 mã lực và 183Nm) và mô-tơ điện (181 mã lực và 335Nm), mang đến tổng công suất 204 mã lực, hộp số tự động vô cấp E-CVT.