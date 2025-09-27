Tình huống diễn ra vào ngày 24/9 tại đèo Khế, thuộc địa phận tỉnh Thái Nguyên.

Ôm cua bất cẩn, ô tô tải quăng đuôi hất bay người đi xe máy (Video: CTV).

Hậu quả từ pha ôm cua bất cẩn của ô tô tải là một người đi xe máy bị hất ngã xuống rãnh thoát nước bên đường, trong khi chiếc xe tải có camera hành trình cũng lao xuống rãnh, lật nghiêng. Hiện chưa rõ tình trạng thương vong.

Trong điều kiện trời mưa, đường trơn, việc ôm cua tốc độ cao dễ khiến xe bị quăng đuôi, trượt ngang trên đường (oversteering) như tình huống trong clip trên, nhất là các xe tải, xe container có thùng sau dài.

Để đảm bảo an toàn, hãy kiểm soát tốc độ, giảm ga khi vào cua, đánh lái nhẹ nhàng... Việc kiểm soát tốt tốc độ ở khúc cua cũng khiến tài xế tránh được việc phải phanh và đánh lái gấp khi gặp xe đi ngược chiều.