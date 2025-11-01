Chiếc Tucson vượt ẩu ở khúc cua, dồn xe container lật nghiêng

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 31/10 trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Lâm, tỉnh Tuyên Quang.

Va chạm đã khiến cả hai xe lao xuống rãnh nước bên đường, lật nghiêng (Ảnh: CTV).

Việc lấn làn để vượt ở khúc cua khuất tầm nhìn rất nguy hiểm, ngay cả trên mặt đường khô, trong điều kiện thời tiết đẹp, vì khi vượt là xe đang tăng tốc, rất dễ xảy ra va chạm nếu gặp xe ngược chiều.

Trong khi đó, khi trời mưa, đường trơn, việc chạy tốc độ cao, dễ dẫn tới nguy cơ xe bị quăng đuôi, trượt ngang trên đường (oversteering), do độ ma sát của lốp giảm, xe bám đường kém. Tốc độ cao cộng thêm việc đánh lái gấp và trọng tâm cao dễ dẫn đến lật xe.

Vì thế, để đảm bảo an toàn, hãy kiểm soát tốc độ, giảm ga khi vào cua, đánh lái nhẹ nhàng..., nhất là khi đi trên một cung đường không quen thuộc. Việc đi chậm cũng sẽ giúp tài xế quan sát phía trước tốt hơn, vì khi trời mưa to, tầm nhìn bị hạn chế đáng kể.

Bên cạnh đó, việc chạy lấn sang làn đường ngược chiều là phạm luật. Nghị định 168/2024 quy định mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với hành vi điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều).

Nếu người điều khiển ô tô đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định mà gây tai nạn sẽ bị phạt tiền 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Bên cạnh đó, tài xế còn phải bồi thường thiệt hại do việc đi sai của mình gây nên.