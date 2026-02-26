Vụ việc chủ xe Xiaomi tử vong sau va chạm: Không thể mở cửa xe do mất điện

Theo báo cáo pháp y mà tạp chí tài chính Trung Quốc Caixin tiếp cận được, chiếc xe điện Xiaomi SU7 Ultra đã di chuyển với tốc độ 167km/h khi xảy ra va chạm, và tài xế không thể thoát ra ngoài do cửa xe không mở được sau khi hệ thống điện áp thấp bị mất nguồn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 13/10/2025 khiến một người đàn ông họ Đặng, 31 tuổi, thiệt mạng. Kết quả điều tra xác định người này điều khiển phương tiện trong tình trạng đã sử dụng rượu bia.

Tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng, khi chiếc xe Xiaomi do ông Đặng cầm lái va chạm với một phương tiện khác trên đại lộ Tianfu South (Thành Đô), sau đó lao vào dải phân cách giữa đường và bốc cháy.

Báo cáo pháp y từ Trung tâm Giám định tư pháp giao thông Huaxi Tứ Xuyên hé lộ nhiều chi tiết quan trọng.

Theo đó, 3 giây trước thời điểm va chạm, chiếc xe chạy với tốc độ khoảng 203km/h, giảm xuống còn 167km/h tại thời điểm đâm vào xe phía trước và giảm còn 138km/h khi tông vào dải phân cách.

Trang Caixin dẫn lời các chuyên gia an toàn bày tỏ sự lo ngại trước kết luận: “Cửa xe không thể mở từ bên ngoài vì va chạm khiến hệ thống điện áp thấp mất nguồn, làm vô hiệu hóa chức năng mở cửa bằng tay nắm”.

Báo cáo cũng nêu rõ xe được trang bị nút mở cửa điện bên ngoài, nhưng không có tay nắm cơ khí khẩn cấp có thể hoạt động khi mất điện.

Các nhân chứng mô tả hiện trường đầy ám ảnh. Ông Viên, người có mặt ngay sau vụ tai nạn, cho biết chiếc xe đã bốc cháy 3 lần riêng biệt trong vòng 5 phút sau cú va chạm. Dù nhiều người cố gắng cứu tài xế, họ vẫn không thể mở cửa xe từ cả bên trong lẫn bên ngoài.

Đoạn video ghi tại hiện trường cho thấy một người kéo cửa phía tài xế với lực mạnh đến mức mất thăng bằng ngã lùi ra sau, nhưng cửa vẫn không mở.

Một người khác dùng vật cứng đập vỡ kính và thò tay vào để tìm tay nắm cửa bên trong xe, nhưng cho biết “không thể mở được”. Sau đó, có một tiếng nổ lớn phát ra từ phía dưới gầm xe.

Một số người qua đường đã cố gắng phá cửa để cứu người bên trong xe nhưng không thành (Video: Quhua@Douyin).

Mẫu Xiaomi SU7 Ultra được trang bị cửa mở điện, với tay nắm cơ khí khẩn cấp được bố trí ở vị trí buộc người bên ngoài phải thò hẳn cánh tay qua cửa sổ mới có thể với tới, theo kiểm chứng của phóng viên Caixin tại một showroom xe Xiaomi.

Đây là vụ cháy xe Xiaomi thứ ba trong năm 2025 và là lần thứ hai xuất hiện nghi vấn về việc cửa xe không thể mở sau va chạm.

Trước đó, vào tháng 3/2025, một chiếc Xiaomi SU7 gặp tai nạn trên cao tốc tại tỉnh An Huy (Trung Quốc), khiến 3 người thiệt mạng. Khi đó cũng đã có những ý kiến lo ngại tương tự về tình trạng cửa xe bị khóa.

Trước những lo ngại về vấn đề an toàn, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đã soạn thảo bộ tiêu chuẩn bắt buộc mới đối với tay nắm cửa ô tô. Quy định mới, được phê duyệt vào tháng 1, yêu cầu tất cả cửa xe phải được trang bị tay nắm cơ khí có thể hoạt động ngay cả khi mất điện, bao gồm cả trong trường hợp pin gặp sự cố hoặc xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt.

Các nhà sản xuất có thời hạn đến năm 2027 để áp dụng quy định này cho các mẫu xe mới và đến năm 2029 sửa thiết kế đối với các mẫu xe đã ra mắt.

Gia đình nạn nhân đã phản đối kết luận điều tra đổ lỗi hoàn toàn cho tài xế. Luật sư của gia đình cho rằng, dù tài xế có thể phải chịu trách nhiệm về vụ va chạm, điều đó không liên quan gì đến vấn đề an toàn của phương tiện - yếu tố khiến nạn nhân không thể thoát ra khỏi xe sau tai nạn.

Thậm chí, gia đình nạn nhân được cho là đang yêu cầu điều tra sâu hơn về khả năng chiếc xe gặp trục trặc ở hệ thống phanh hoặc mất kiểm soát trước thời điểm va chạm.