Nữ biker nếm trải cú vít ga ác mộng, lao xe xuống vực

Sự việc diễn ra trên cung đường đèo ở Trung Quốc hôm 18/2 và được camera hành trình của một ô tô phía sau ghi lại.

Không rõ người phụ nữ lái chiếc adventure trong đoạn clip trên có phải “tay mơ” hay không, nhưng cô đã tự ngã mà không có bất kỳ tác động nào từ bên ngoài khi đang đi rất chậm trên một con đường đất hẹp với tốc độ khoảng 16km/h.

Hình ảnh từ camera hành trình của chiếc xe chạy phía sau cho thấy hai biker đang chậm rãi leo lên một cung đường có vẻ như đèo núi. Người lái bên phải, mặc áo khoác màu cam nổi bật, có dấu hiệu loạng choạng tay lái ở tốc độ thấp, mất thăng bằng và nghiêng xe sang trái.

Thay vì nhả ga và cố giữ thăng bằng hoặc chủ động dừng xe để kiểm soát tình hình, người lái có vẻ như đã vô tình vặn mạnh tay ga trong lúc mất thăng bằng, khiến đất đá bắn tung tóe. Cú vít ga đột ngột đó khiến chiếc xe xoay ngang đường rồi phóng thẳng qua ụ đất bên trái.

Người lái đã vô tình vặn ga đúng vào khoảnh khắc tệ hại nhất (Video: Reddit).

Đoạn clip cho thấy nữ biker bị hất văng khỏi xe trước khi lăn xuống khu vực trông như vách núi.

Hiện chưa rõ cô đã rơi xuống từ độ cao bao nhiêu, song truyền thông Trung Quốc cho biết người lái có thể tự đứng dậy và rời đi mà không bị thương. Tuy nhiên, chiếc xe có lẽ không may mắn như vậy.

Trong giới chơi mô tô, sai lầm này thường được gọi là “whiskey throttle” - rồ ga mất kiểm soát. Đây là tình huống xảy ra khi người lái theo phản xạ kéo người về phía sau, vô tình vít ga.