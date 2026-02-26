Gia đình phượt ô tô Hà Nội - Đà Nẵng, tiền đi lại chưa tới 2,2 triệu đồng

Chị Lê Mai Ly (Ly Lê), admin diễn đàn Nghiện nhà, vừa cùng gia đình thực hiện chuyến du xuân từ Hà Nội tới Đà Nẵng bằng chiếc Suzuki Swift 2014. Chuyến đi dài 7 ngày 6 đêm với tổng chi phí đi lại chưa tới 2,2 triệu đồng.

"Hành trình lần này của gia đình đáng giá hơn cả một khóa thiền tĩnh tâm. Trạng thái cảm xúc thay đổi lên xuống liên tục, nhưng kết thúc lại là một chuyến đi đầu năm tuyệt vời vượt mong đợi và bản thân đã vượt qua vùng an toàn. Dám đi và đã đến", chị Ly Lê nói.

Chị Ly Lê cùng chồng và cô con gái 7 tuổi trong chuyến du xuân đầu năm bằng ô tô (Ảnh: NVCC).

Chuẩn bị

Chị Ly Lê cho biết, gia đình chị có 2 người lớn và 1 em bé 7 tuổi, di chuyển bằng chiếc Suzuki Swift 2014. Trước chuyến đi, chị chuẩn bị ghế ngồi ô tô dành cho trẻ em, gối dựa đầu và chăn em bé. Đồ ăn chuẩn bị sẵn gồm những món dễ ăn dọc đường như bánh mì, xôi, giò, chả, nước...

Đồng thời, chị cũng chủ động tìm đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm của những người mới đi trước tầm 1-2 tuần trở lại để nắm được những lưu ý quan trọng và đưa ra lộ trình phù hợp.

"Về chiếc xe, 1 tuần trước khi xuất phát, mình có đưa ô tô vào garage để kiểm tra và sửa chữa. Mình báo với garage là xe sắp đi vào Đà Nẵng để họ kiểm tra kỹ hơn. Những món đồ nào cần thay thì cũng thay để đi xa cho yên tâm", chị nói.

Chuyến đi phượt ô tô kéo dài 7 ngày 6 đêm từ Hà Nội đến Đà Nẵng (Ảnh: NVCC).

Hành trình

Mồng 1 Tết: Hà Nội - Đà Nẵng.

Sáng 17/2, tức mồng 1 Tết, gia đình chị Ly Lê khởi hành. Bản đồ báo lộ trình từ Trung Kính (Hà Nội) tới Đà Nẵng dài 750km, mất 10 tiếng di chuyển. Nhưng thực tế là 14 tiếng, xuất phát lúc 6 giờ sáng và đến nơi lúc 20 giờ tối.

11h30, gia đình nghỉ ngơi, ăn uống ở trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm (Hà Tĩnh). "Cả nhà ăn những món đã chuẩn bị sẵn gồm có xôi, nem, thịt nướng. Ăn xong thì tiếp tục lên đường. Các trạm nghỉ trên cao tốc đa số đang trong giai đoạn hoàn thiện nên chưa đa dạng dịch vụ, nếu mệt thì chỉ vào dừng xe để ngủ", chị chia sẻ.

15h00, đến Km740, gia đình chị thoát khỏi cao tốc để chuyển hướng sang quốc lộ vì đoạn sau cao tốc đang sửa chữa, giới hạn tốc độ 50km/h.

18h00, đến Huế, gia đình tiếp tục lái xe xuyên thẳng vào trung tâm, đi hết đường Nguyễn Tất Thành rồi tới hầm Hải Vân.

20h00, gia đình đến Đà Nẵng. "Quãng đường dài, mệt và mỏi người vô cùng, vậy mà về đến nơi lại thấy vừa khỏe vừa vui", chị Ly Lê bày tỏ.

Du xuân bằng ô tô đang ngày càng trở nên thịnh hành (Ảnh: NVCC).

Mồng 2-3 Tết: Đà Nẵng - Hội An (Quảng Nam).

"Cả gia đình mình lưu trú ở Hội An. Có ô tô nên gia đình thoải mái di chuyển vào phố cổ hay ăn uống mà không lo gọi xe. Vì tới Hội An vào mồng 2 Tết nên quán ăn nào cũng đông và hết đồ sớm".

Mồng 4-5 Tết: Đà Nẵng - Huế.

"Lái qua đèo Hải Vân đúng giờ nắng vàng biển xanh đẹp vô cùng, Huế mùa này hoàng hôn và bình minh đều rực rỡ, lang thang công viên Lê Lợi hay cầu gỗ lim mà đẹp lịm tim", nhân vật cảm thán.

Chị Ly Lê và con gái dừng chân tại Huế (Ảnh: NVCC).

Mồng 6-7 Tết: Huế - Vinh (Nghệ An) - Hà Nội.

"Từ Huế về Vinh mất khoảng 6 tiếng lái xe, mải chơi ở Huế quá nên nửa quãng đường lái tối và trời mưa. Trải nghiệm nhớ đời và cũng là lần thử sức bản thân, nâng cao tay lái của mình. Có những đoạn tối um, mưa nhòe và đèn pha làn đối diện chiếu thẳng vào mắt khiến mình phải căng mắt căng não ra lái. Về đến Vinh là 21h00, ăn vội bát súp lươn nóng cay bừng tỉnh cả người.

Vinh về Hà Nội là cung đường nhẹ nhàng vì đường cao tốc đẹp. Và may mắn chuyến đi lần này không lần nào gặp tắc đường. Vậy là kết thúc chuyến khởi hành đầu năm thuận buồm xuôi gió", Lê Ly kể lại.

Những tuyến cao tốc liên tục được nối dài tạo động lực cho gia đình chị Ly Lê quyết định đi phượt bằng ô tô (Ảnh: NVCC).

Trong chuyến đi, anh Phạm Việt Dũng, chồng chị Ly Lê, là người lái chính, nhưng thỉnh thoảng chị cũng đổi lái những đoạn ngắn tầm 1-2 tiếng để chồng ngủ và nghỉ ngơi.

Chi phí và phương tiện

Tổng kết lại, chuyến đi phượt ô tô Hà Nội - Đà Nẵng dài 7 ngày 6 đêm hết 1,6 triệu đồng tiền xăng (800.000 đồng/chiều) và 593.430 đồng chi phí cầu đường (thống kê qua ứng dụng VETC).

"Về chi phí xăng, gia đình mình tính tương đối sau 3 lần đổ xăng trong chuyến đi, cũng không có cách tính cụ thể nhưng là người đã đi Swift nhiều năm qua thì đây là dòng xe tiết kiệm xăng", chị nói.

Chị Ly Lê đan xen đổi lái để chồng ngủ và nghỉ ngơi trong chuyến đi (Ảnh: NVCC).

Kể về chiếc Suzuki Swift 2014, chị cho biết: "Mình mua cũ chiếc xe này từ năm 2018. Đây là chiếc xe đầu tiên và duy nhất của hai vợ chồng, vừa là xe quen lái và cũng là chiếc xe gắn bó nhiều kỷ niệm quan trọng của gia đình.

Nhưng vì xe nhỏ, mình từng 2 lần từ chối tự lái xe đi Hà Nội - Đà Nẵng cùng bạn bè. Bình thường mình lái xe trong thành phố đôi lúc tắc đường còn thấy mệt, nhưng đến năm nay, tuyến cao tốc Bắc Nam dần hoàn thiện nên gia đình quyết tâm thử sức một lần với chiếc xe".

"May mắn là mọi thứ đều thuận lợi trong hành trình vừa rồi. Ngoài việc xe nhỏ, ngồi lâu hơi mỏi chân thì cả nhà đều rất tận hưởng chuyến đi", chị Ly Lê nói.