VinFast EC Van cửa trượt lần đầu lộ diện tại Việt Nam, giá 325 triệu đồng

Sau nhiều đồn đoán, VinFast EC Van phiên bản cửa trượt đã lộ diện trước khi ra mắt thị trường Việt Nam. Tham khảo tại đại lý, mẫu xe này chốt giá niêm yết 325 triệu đồng, chưa bao gồm ưu đãi 6% giá và giảm thêm 10 triệu đồng tiền mặt.

VinFast EC Van phiên bản cửa trượt lộ diện tại Việt Nam (Ảnh: MXH).

VinFast EC Van hiện tại được phân phối với 2 phiên bản: Tiêu chuẩn (không có điều hòa, cửa kính kéo tay, giá 285 triệu đồng) và Nâng cao (có điều hòa, cửa kính chỉnh điện, giá 305 triệu đồng). Phiên bản cửa trượt có tên gọi "Nâng cao - Có cửa trượt".

Cửa trượt bên hông là trang bị cần thiết với một mẫu xe van chở hàng đô thị, cho phép người dùng dễ dàng xếp dỡ hàng hóa, thay vì chỉ sử dụng cửa cốp sau. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của các dòng như Suzuki Blind Van (hay còn được gọi là "Su cóc") trước khi mẫu xe này dừng bán.

Cửa trượt bên hông là trang bị cần thiết với một mẫu xe van chở hàng đô thị (Ảnh: MXH).

Suzuki Việt Nam đã thay thế "Su cóc" bằng dòng Eeco cũng sở hữu cửa trượt. Với giá bán 310 triệu đồng, mẫu này đang dễ tiếp cận hơn một chút so với bản Nâng Cao - Có cửa trượt của EC Van, nhưng gặp hạn chế ở khả năng chuyên chở, khi có trọng tải 485kg, thấp hơn EC Van.

Ngoài ra, VinFast EC Van còn có lợi thế cạnh tranh là chi phí sử dụng rẻ, nhất là với chính sách miễn phí sạc tại các trạm V-Green.

Xe dự kiến sớm đi vào sản xuất thương mại (Ảnh: MXH).

Ngoài cửa trượt chỉnh cơ, phiên bản này có thông số kỹ thuật tương đồng với 2 phiên bản đang phân phối. Xe vẫn dùng động cơ điện công suất 30kW (khoảng 40,2 mã lực), mô-men xoắn cực đại 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin đi kèm có dung lượng 18,3kWh, phạm vi hoạt động 175km sau mỗi lần sạc đầy, theo công bố của hãng.

Trang bị của xe nằm ở mức cơ bản, gồm: đèn halogen trước/sau, mâm sắt sơn đen 14 inch, vô-lăng nhựa, ghế nỉ, màn hình thông tin nhỏ, đài radio, phanh cơ…