Các hãng xe nói về việc bảo hành xe sử dụng xăng E10

Ông Đào Công Quyết, Trưởng Tiểu ban Truyền thông Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa có câu trả lời chính thức xoay quanh chủ đề xăng sinh học E10.

Ông khẳng định, quan điểm của VAMA và các hãng xe thành viên là luôn đồng hành cùng lộ trình nhiên liệu xanh của Chính phủ và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

VAMA có 16 thành viên là các doanh nghiệp lắp ráp, nhập khẩu và phân phối ô tô tại Việt Nam.

Các thương hiệu ô tô du lịch do thành viên VAMA phân phối bao gồm: Mitsubishi, Suzuki, Toyota, Lexus, Isuzu, Ford, Kia, Mazda, Peugeot, BMW, Mini, Honda, Nissan và Mercedes-Benz.

Cam kết bảo hành những hư hỏng nếu lỗi thuộc về nhà sản xuất

Cụ thể, các hãng xe thành viên đã thông báo về việc sử dụng xăng E10 tới hệ thống đại lý và khách hàng.

Các mẫu xe đời mới đều tương thích xăng E10 (Ảnh: MMV).

"Với những dòng xe mới đang kinh doanh, hệ thống nhiên liệu, như bình xăng, bơm xăng, kim phun, vòng đệm,... đều đã được nghiên cứu và lựa chọn sử dụng vật liệu kháng sự ăn mòn của ethanol.

Do vậy, hiện tượng ăn mòn hay lão hóa gioăng cao su là không xảy ra nếu khách hàng sử dụng đúng xăng E10 theo tiêu chuẩn quốc gia QCVN 01:2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng", ông nói.

Về mặt kỹ thuật, hầu hết xe đời mới đều tương thích tốt với xăng E10. Tuy nhiên, với một số dòng xe đời cũ (thường sản xuất trước 2005) hoặc xe sử dụng công nghệ cũ, do ethanol có đặc tính tẩy rửa cao và hút nước, nên sẽ có ảnh hưởng nhất định tới các chi tiết làm bằng cao su tự nhiên hoặc nhựa không kháng ethanol.

Khách hàng cần sử dụng xăng E10 đạt tiêu chuẩn QCVN 01:2022 (Ảnh: Thiên Bảo).

"Chúng tôi khuyến nghị khách hàng sở hữu xe đời cũ nên chủ động kiểm tra xe tại xưởng dịch vụ chính hãng để được tư vấn và thay thế các chi tiết như gioăng, ống dẫn nhiên liệu nếu cần thiết trước khi chuyển sang sử dụng xăng E10", ông Quyết cho hay.

Về vấn đề bảo hành, các hãng sẽ thực hiện đúng cam kết nếu khách hàng sử dụng nhiên liệu đạt chuẩn theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Ví dụ, khách hàng cần sử dụng xăng E10 đạt tiêu chuẩn QCVN 01:2022 và mức phát thải (ví dụ Euro5) tương ứng với thiết kế của xe.

Hãng sẽ bảo hành hư hỏng ở những hệ thống liên quan nếu nguyên nhân được xác định là do lỗi vật liệu hoặc lỗi lắp ráp của nhà sản xuất, với điều kiện người dùng sử dụng đúng nhiên liệu được khuyến nghị. Ngoài ra, chủ xe cũng nên đổ nhiên liệu tại các trạm uy tín để đảm bảo chất lượng đầu vào.

Xăng E10 có chỉ số octane tương đương hoặc cao hơn xăng khoáng thông thường

Với những nhà sản xuất ô tô toàn cầu, việc nghiên cứu sử dụng nhiên liệu sinh học đã được triển khai ở nhiều thị trường, như Thái Lan, Indonesia, Brazil,... Mặt khác, Chính phủ Việt Nam cũng đã ban hành quy chuẩn, bao gồm nhiên liệu sinh học, từ hơn 10 năm trước.

Do đó, khi đưa xe vào thị trường Việt Nam, các hãng xe đã thực hiện việc đánh giá kỹ thuật dựa trên điều kiện vận hành thực tế và tiêu chuẩn Việt Nam để đảm bảo tính tương thích cao nhất trước khi đưa ra khuyến nghị chính thức cho khách hàng.

Hiện tượng ì hay hụt ga thường chỉ xảy ra nếu chỉ số octane của nhiên liệu không phù hợp hoặc nhiên liệu lẫn tạp chất, nước. Còn bản chất xăng E10 có chỉ số octane tương đương hoặc cao hơn xăng khoáng thông thường, giúp quá trình cháy diễn ra ổn định.

Nếu xe được bảo dưỡng định kỳ và sử dụng xăng E10 đạt chuẩn theo đúng khuyến nghị của nhà sản xuất thì sẽ không có vấn đề gì, không có hiện tượng ì hay hụt ga.

Về lý thuyết nhiệt năng, ethanol có nhiệt trị thấp hơn xăng khoáng, nên mức tiêu hao nhiên liệu có thể có sự chênh lệch nhỏ, khoảng 1-3%. Tuy nhiên, trong điều kiện vận hành thực tế, rất khó để nhận ra điều này. Đổi lại, xăng E10 đốt cháy sạch hơn và giảm phát thải, góp phần vào mục tiêu chung bảo vệ môi trường.

Không nên để xe không dùng quá lâu

Ông Quyết cho biết thêm, bên cạnh việc bảo dưỡng định kỳ, Hiệp hội lưu ý khách hàng không nên để xe quá lâu mà không sử dụng. Ví dụ trên 1 tháng, đặc biệt với bình xăng còn ít. Nếu xe để trên 1 tháng, nên đưa xe tới hệ thống xưởng dịch vụ chính hãng để kiểm tra trước khi sử dụng hoặc trước khi đi xa.

Đặc tính của ethanol là hút ẩm trong không khí, có thể gây đọng nước ở đáy bình xăng. Ngoài ra, hãy luôn tuân thủ thay thế lọc xăng đúng hạn theo nhà sản xuất khuyến cáo, để đảm bảo hệ thống nhiên liệu luôn sạch sẽ.

Thông tin về nhiên liệu có thể sử dụng được dán trên nắp bình nhiên liệu (Ảnh: Nhật Minh).

Theo ông Quyết, về kinh nghiệm quốc tế đối với việc triển khai xăng E10, Việt Nam làm sao để đạt được hiệu quả, quan trọng nhất là phải hài hòa các tiêu chuẩn quốc tế.

Việc xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc các quy chuẩn như QCVN cần tham khảo kinh nghiệm trên thế giới, nghiên cứu kỹ và đánh giá tác động khi xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật. Bởi các nhà sản xuất ô tô luôn đánh giá, nghiên cứu kỹ thuật dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế.

Khi cơ quan nhà nước công bố kế hoạch triển khai, cung cấp xăng E10 ra thị trường, các doanh nghiệp sản xuất nhiên liệu cũng cần có sự chuẩn bị và cung ứng nhiên liệu đạt chuẩn ra thị trường.

Với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô, cần chủ động chia sẻ, giải thích cụ thể tới khách hàng. Hiện tại, các thành viên VAMA đã thông qua hệ thống nhà phân phối, đại lý để chia sẻ thông tin và tư vấn khách hàng những dòng xe tương thích với xăng E10.

Đồng thời cũng nêu rõ những dòng xe nào cần có sự kiểm tra, hoặc thay thế những chi tiết trong hệ thống nhiên liệu để đảm bảo xe hoạt động ổn định khi sử dụng E10.