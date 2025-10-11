Tình huống diễn ra vào ngày 11/10 trên phố Lạc Trung, Hà Nội và được camera hành trình của một ô tô lưu thông cùng chiều ghi lại.

Theo đó, thiếu niên đi xe đạp điện đã lách qua đuôi ô tô để vượt, nên không nhìn thấy người phụ nữ đi xe máy điện đang sang đường, dẫn tới va chạm khiến người này ngã ra đường, còn bản thân thiếu niên đi xe đạp điện cũng loạng choạng tay lái.

Đáng nói hơn, sau khi thấy người phụ nữ ngã ra đường, nam thiếu niên không giúp đỡ người này đứng dậy, cũng không ở lại để giải quyết va chạm, mà lập tức phóng xe bỏ đi luôn.

Thiếu niên đi xe đạp điện huých ngã một phụ nữ rồi bỏ đi luôn (Video: Hiếu Quang).

Khi được chia sẻ trên mạng xã hội, video ghi lại tình huống trên đã khiến nhiều người bức xúc về thái độ và kỹ năng tham gia giao thông của thiếu niên đi xe đạp điện.

Tài khoản Vinh Hoàng nêu ý kiến: "Có thể thấy hai vấn đề ở đây. Một là con trẻ làm người khác ngã ra rồi mà không dừng lại xem thế nào, hay xin lỗi, giúp đỡ. Thứ hai là nhiều người đi xe hai bánh thấy phía trước rõ ràng khuất tầm nhìn nhưng cứ tạt làn rồi vòng vượt lên, thay vì dừng hẳn lại đợi ô tô rẽ sang hẳn, rồi mới đi tiếp. Kiểu đi như vậy gây nguy hiểm cho cả bản thân và người khác".

Tài khoản Hoàng Lân bổ sung: "Nhiều người cứ hồn nhiên giao xe cho con mà không hề trang bị, hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe cũng như các quy tắc tham gia giao thông thật cẩn thận. Trên hết, ngay cả khi kỹ năng kém, nhưng nếu có ý thức tốt thì sẽ biết phải dừng lại khi gây va chạm như thế.

Cái này, theo tôi, có phần lỗi của người lớn, khi không trang bị đầy đủ kỹ năng sống cho trẻ. Chưa đủ nhận thức, kỹ năng sống kém thì khi gặp những tình huống như thế này, các em dễ có tâm lý lo sợ nếu đứng lại sẽ bị người ta bắt đền hoặc gì đó, nên mới bỏ chạy luôn".

Trong khi đó, tài khoản Tùng Lâm nhận xét: "Bạn nhỏ đi xe điện lạng lách vượt ẩu, gây tai nạn rồi bỏ đi sai thì rõ rồi, nhưng theo tôi, tình huống này cũng phản ánh tình trạng lộn xộn phổ biến hiện nay trong giao thông. Tôi thấy chiếc ô tô sang đường như thế cũng chưa đúng, gián tiếp gây tai nạn. Lẽ ra ô tô phải tiến lên thêm một đoạn rồi mới rẽ trái, chứ không phải là tạt sang sớm như vậy gây cản trở giao thông".