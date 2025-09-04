Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 3/9 ở Hưng Yên.

Theo video do một ô tô lưu thông trên đường vào thời điểm đó ghi lại, người đàn ông đi xe đạp điện đã vượt ngang qua sát đầu xe ben để sang đường, lọt vào đúng khu vực điểm mù của xe ben, dẫn tới va chạm nguy hiểm.

Sang đường bất cẩn, người đàn ông đi xe đạp điện suýt chui gầm xe ben (Nguồn video: Trọng Quỳnh/OFFB).

Vì ở góc ngã tư khuất tầm nhìn, nên ở vị trí ghế lái xe ben, tài xế không thể nhìn thấy người đàn ông đi xe đạp điện sang đường. Bên cạnh đó, việc sang đường kiểu đi tắt, cắt cua như người đàn ông đi xe đạp điện cũng chưa đúng nguyên tắc an toàn. Lẽ ra người này cần đi ở làn đường bên phải và di chuyển ra giữa ngã tư rồi mới chuyển hướng rẽ trái.

Trong tình huống như clip trên, khi thấy xe ben đang qua ngã tư, người đàn ông đi xe đạp điện nên dừng hẳn lại, chờ xe ben đi qua, rồi mới sang đường để đảm bảo an toàn.

Nhiều người đi xe đạp, xe máy không biết rằng ở vị trí ghế lái xe tải cỡ lớn, rất khó quan sát các xe nhỏ chạy ở xung quanh và bên dưới sát xe tải, khu vực thường được gọi là "điểm mù".

Vùng màu đỏ thể hiện các điểm mù của xe cỡ lớn khi tham gia giao thông (Minh họa: Indian Auto).

Nhiều mẫu xe hiện đại được trang bị hệ thống phát hiện điểm mù, giúp giảm nguy cơ va chạm do điểm mù bằng cách phát tín hiệu cảnh báo nếu có chướng ngại vật nằm trong vùng tài xế không thể quan sát qua gương hay bằng mắt thường.

Tuy nhiên, ngay cả khi xe có các công cụ hỗ trợ quan sát tối đa, gồm gương, camera và cảm biến, chỉ có sự cẩn trọng mới giúp tài xế tránh nguy cơ tai nạn.

Các phương tiện giao thông nhỏ hơn cần tránh di chuyển vào vùng điểm mù của xe cỡ lớn. Ngoài ra, cần tránh di chuyển quá gần hoặc chạy song song các loại xe này. Nếu không tránh được, hãy cố gắng đảm bảo rằng xe của bạn lọt vào gương chiếu hậu của xe cỡ lớn, để người lái có thể nhìn thấy.