Tháng đầu mở bán, Honda CR-V Hybrid lắp ráp hút khách hơn bản xăng

Ngoại hình của Honda CR-V e:HEV RS lắp ráp gần như không khác bản nhập khẩu, chỉ có phần cản trước được sơn đen thay vì cùng màu thân xe (Ảnh: Võ Huy).

Ra mắt vào đầu tháng 2, Honda CR-V Hybrid (gồm bản e:HEV L và e:HEV RS) gây tranh cãi khi được chốt giá bán lẻ đề xuất không hấp dẫn như kỳ vọng của khách Việt, dao động 1,17-1,25 tỷ đồng. Trước đó, biến thể e:HEV RS nhập khẩu từ Thái Lan được niêm yết ở mức 1,259 tỷ đồng.

Dù vậy, phiên bản lắp ráp trong nước vẫn hút khách trong tháng đầu mở bán. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), CR-V Hybrid lắp ráp tiêu thụ được 194 xe trong tháng 2, nhiều hơn doanh số của các biến thể thuần xăng (183 chiếc).

Sức tiêu thụ vượt các sản phẩm hybrid có giá bán dễ tiếp cận, như Suzuki XL7 (599,9 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (728 triệu đồng), đã giúp Honda CR-V Hybrid giành vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng doanh số tháng 2 của các mẫu xe xăng lai điện tại Việt Nam.

Doanh số phân khúc xe hybrid tháng 2 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù Honda CR-V Hybrid đang thể hiện sức hút tốt hơn các phiên bản thuần xăng, nhưng theo ghi nhận của phóng viên báo Dân trí, người dùng vẫn có xu hướng săn tìm những chiếc CR-V e:HEV RS nhập khẩu đã qua sử dụng. Thậm chí, một số xe còn bị "thét giá" trên thị trường ô tô cũ.

Trên các hội nhóm người dùng, các “thợ buôn” đang chào bán Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu sản xuất năm 2024 (VIN 2024) với mức giá hơn 1,2 tỷ đồng, tiệm cận giá xe mới (1,25 tỷ đồng). Thậm chí vào cuối tháng 2, từng có một chiếc VIN 2025, mới đi khoảng 6.800km, được chào giá 1,285 tỷ đồng.

Những chiếc Honda CR-V e:HEV RS nhập khẩu bị “thét giá” chủ yếu có màu trắng ngọc trai (Ảnh: Minh Đức).

Theo chia sẻ của một người bán tại TPHCM, những chiếc Honda CR-V e:HEV RS kể trên có giá cao như vậy là do sở hữu ngoại thất màu trắng ngọc trai. Tùy chọn màu sơn này không còn xuất hiện ở xe lắp ráp, thay vào đó là màu trắng không sáng bằng.

Trang bị của CR-V e:HEV RS lắp ráp trong nước không khác bản nhập khẩu. Xe vẫn chỉ có 5 chỗ ngồi nhưng ở khu vực “yên ngựa” cần số truyền thống được chuyển thành dạng phím bấm chuyển số mới.