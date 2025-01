Mẫu SUV Trung Quốc được ghi nhận là xe điện an toàn nhất năm 2024 ở châu Âu

Zeekr X có điểm an toàn Euro NCAP cao nhất trong các mẫu xe điện và SUV cỡ nhỏ được thử nghiệm trong năm 2024 (Ảnh: Euro NCAP).

Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đã lặng lẽ thăng hạng trong những năm qua, thể hiện rõ nhất trong lĩnh vực xe điện. Trong một thập kỷ qua, ô tô Trung Quốc đã được cải thiện rất nhiều về chất lượng, thiết kế, tính năng vận hành và độ an toàn. Tất cả dẫn tới việc xe Trung Quốc lọt vào danh sách an toàn nhất phân khúc của Euro NCAP trong năm 2024.

Các mẫu SUV cỡ nhỏ đang thống lĩnh thị trường châu Âu, nên không có gì ngạc nhiên khi thể loại này chiếm 20 trong số 44 mẫu xe được Euro NCAP thử nghiệm trong năm 2024. Trong đó, mẫu Zeekr X của Geely không chỉ đạt điểm an toàn cao hơn xe đến từ các thương hiệu lâu đời của châu Âu, mà còn giành luôn danh hiệu xe điện an toàn nhất năm.

Cụ thể, độ an toàn của Zeekr X cao hơn các đối thủ như Deepal S07, Porsche Macan EV, Cupra Tavascan, MG HS, Toyota C-HR, Volvo EX30 và Xpeng G6.

Dù các mẫu xe điện Trung Quốc thăng hạng mạnh mẽ, nhưng mẫu xe an toàn nhất chung cuộc (tính cả xe động cơ đốt trong) là Mercedes-Benz E-Class. Phiên bản mới nhất của mẫu sedan cỡ trung này của Đức đạt điểm an toàn cao nhất trong năm, thể hiện xuất sắc ở cả 4 hạng mục của Euro NCAP.

4 hạng mục này gồm: Khả năng bảo vệ người lớn ngồi trên xe, khả năng bảo vệ trẻ nhỏ ngồi trên xe, khả năng bảo vệ người đi đường và các tính năng hỗ trợ an toàn.

Dưới đây là điểm số của các mẫu xe an toàn nhất:

Ở phân khúc SUV cỡ lớn, mẫu Mazda CX-80 đã vượt Audi Q6 e-tron với kết quả suýt soát để giành vị trí số 1. Trong khi đó, ở phân khúc xe gia đình cỡ lớn, Volkswagen Passat và Skoda Superb cùng dẫn đầu. Điều này cũng khá dễ hiểu vì hai mẫu xe này dùng chung nền tảng khung gầm.

Nhiều người chắc chắn sẽ thắc mắc vì sao một số phân khúc không có mẫu xe nào được xếp hạng xuất sắc nhất về độ an toàn theo tiêu chí của Euro NCAP. Với một vài trường hợp, lý do là không có đủ số lượng xe ở phân khúc đó. Một lý do khác là một số xe bị "điểm liệt", như có thể gây nguy hiểm cho một số vị trí đánh dấu đỏ trên hình nộm.

Theo giải thích của Euro NCAP, trong trường hợp có nguy hiểm ở vùng đánh dấu đỏ trên hình nộm, xe sẽ chỉ được chấm tối đa 4 sao.

Đáng chú ý, mẫu Maxus eTerron 9 của Trung Quốc là xe bán tải thuần điện đầu tiên được Euro NCAP thử nghiệm an toàn. Dù không được xếp hạng xuất sắc nhất phân khúc, độ an toàn của mẫu xe này đã được Euro NCAP đánh giá cao.

Thử nghiệm an toàn Euro NCAP đối với mẫu Mercedes-Benz E-Class (Video: Euro NCAP).