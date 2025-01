Ngoài Volvo, xe của 4 hãng này đều đạt 5 sao an toàn trong 10 năm qua

Một cuộc khảo sát mới đây đã cho thấy những thương hiệu dẫn đầu về xếp hạng an toàn tại Mỹ, thị trường ô tô lớn thứ hai thế giới trong 10 năm qua.

Khảo sát này do trang Confused thực hiện, phân tích dữ liệu từ Chương trình đánh giá xe mới (NCAP), xếp hạng độ an toàn của các xe dựa trên kết quả thử nghiệm độ an toàn khi va chạm, khi lật xe, và mức độ hiệu quả của các hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).

Nhiều nhà sản xuất ô tô đạt xếp hạng an toàn 5 sao cho tất cả các xe ra mắt trong vòng 10 năm qua (Ảnh minh họa: NCAP).

Kết quả cho thấy Volvo, Subaru, Tesla, Genesis, và Polestar dẫn đầu trong các cuộc thử nghiệm an toàn (theo tỷ lệ phần trăm). Mọi mẫu xe mới của các hãng này ra mắt trong 10 năm qua đều đạt xếp hạng an toàn 5 sao. Đó là kết quả trên giấy tờ, còn thực tế phức tạp hơn.

Các cuộc thử nghiệm được thiết kế xoay quanh một số trường hợp va chạm cụ thể, tức là điểm số hoàn hảo không nhất thiết đảm bảo mức độ bảo vệ như nhau trong các vụ tai nạn dồn toa hỗn loạn trên đường cao tốc hoặc trên đường quê thiếu sáng.

Thêm vào đó, số lượng xe được thử nghiệm cũng ảnh hưởng tới kết quả. Có sự khác biệt lớn giữa việc đánh giá 3 xe và đánh giá hơn 100 xe của một thương hiệu.

Theo kết quả khảo sát, dẫn đầu về số lượng xe được thử nghiệm an toàn là Volvo, với 76 mẫu đạt xếp hạng an toàn 5 sao NCAP trong 10 năm qua. Subaru đứng thứ hai, với 72 xe, kế đến là Tesla với 45 xe. Cùng đạt tỷ lệ 100% như các thương hiệu trên là Genesis và Polestar, nhưng cả hai đều là các tên tuổi mới vào thị trường Mỹ, nên không có nhiều xe.

Bốn thương hiệu "đội sổ" là MINI, Fiat, Smart và Suzuki, không có mẫu xe nào đạt xếp hạng an toàn 5 sao trong suốt 10 năm qua.

Dưới đây là những thương hiệu có nhiều xe đạt xếp hạng an toàn 5 sao nhất tại Mỹ trong 10 năm qua:

Khảo sát này cũng cho thấy một số xu hướng thú vị trong ngành ô tô. Ví dụ, xe sản xuất trong năm 2024 có tỷ lệ đạt xếp hạng an toàn 5 sao cao nhất. Kết quả này có được sau khi xếp hạng an toàn trung bình giảm nhẹ vào năm 2022, được cho là do các nhà sản xuất ô tô sử dụng phụ tùng và chip chất lượng thấp trong bối cảnh thiếu nguồn cung.

Tuy nhiên, xếp hạng an toàn cũng chỉ nói lên một phần câu chuyện. Đơn thư khiếu nại, phàn nàn của khách hàng gửi tới Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) thể hiện thực tế chất lượng của các xe ở ngoài phòng thử nghiệm.

Volvo và Genesis cũng thể hiện tốt ở khía cạnh này, khi có số đơn thư khiếu nại thấp nhất - trung bình 47,20 khiếu nại gửi lên NHTSA trên mỗi mẫu xe ra mắt. Các thương hiệu khác cũng ít bị khiếu kiện về chất lượng là Polestar, Lexus, Audi, Mitsubishi, Smart, Lincoln, Cadillac, và Acura.

Ngược lại, chủ xe Jeep có nhiều khiếu nại nhất - 1.487,83 đơn/xe, trở thành hãng tệ nhất về chất lượng sản phẩm, kế đến là Dodge, Chrysler, và Ram, với hàng trăm đơn thư khiếu nại trên mỗi mẫu xe.