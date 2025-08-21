Mitsubishi Destinator lộ diện tại Việt Nam, sẽ cạnh tranh Honda CR-V, CX-5

Chưa đầy một tháng sau khi được mở bán tại thị trường Indonesia, những chiếc Mitsubishi Destinator đầu tiên đã lăn bánh trên đường phố Việt Nam. Xe bị bắt gặp ở một trường đua trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Long An cũ), dường như đang phục vụ quá trình thử nghiệm trước thời điểm ra mắt.

Theo quan sát, chiếc SUV 7 chỗ mang kiểu dáng vuông vức, gân guốc cùng nhiều chi tiết tương đồng với phiên bản ở Indonesia như mặt ca-lăng acrylic dạng tổ ong 3D, đèn LED trước/sau hình chữ “T” và mâm 18 inch.

Khác biệt dễ nhận ra nhất nằm ở vô-lăng đã được chuyển sang bên trái (tay lái thuận) theo điều kiện vận hành tại Việt Nam.

Chiếc Destinator màu xanh đậm dường như là phiên bản cao cấp nhất, thể hiện qua cản va ốp nhựa tương phản, camera 360 độ và radar ở đầu xe (Ảnh: Minh Vũ).

Theo một số nguồn tin, Destinator dự kiến ra mắt khách hàng Việt Nam vào cuối năm nay, có “mức giá cạnh tranh” trong phân khúc xe gầm cao cỡ C. Thông tin cụ thể về tiện nghi, tính năng an toàn chưa được công bố.

Tại Indonesia, Destinator có ba phiên bản GLS, Exceed và Ultimate, mức giá 385-465 triệu rupiah (tương đương 616-744 triệu đồng). Để dễ hình dung, Xforce tại “xứ vạn đảo” hiện có giá 388-427 triệu rupiah (khoảng 621-683 triệu đồng).

“Tân binh” nhà Mitsubishi được phát triển trên khung gầm liền khối, lấy trọng tâm là người tiêu dùng Đông Nam Á.

Đặt cạnh Xpander, Destinator (dài x rộng x cao: 4.680 x 1.840 x 1.780mm) dài hơn 85mm, rộng hơn 90mm và cao hơn 30mm. Trục cơ sở 2.815mm bằng Hyundai Santa Fe, hơn “đàn anh” Outlander 145mm nhưng kém Innova Cross 35mm.

Khoảng sáng gầm 214mm (244mm nếu không có tấm chắn gầm) và góc tới, góc vượt đỉnh lẫn góc thoát đều ở mức ấn tượng trong phân khúc. Bán kính quay đầu tối thiểu 5,4m giúp tài xế dễ xoay trở trong môi trường chật hẹp.

Ít nhất hai phiên bản được đưa về nước, phân biệt qua cách hoàn thiện la-zăng (Ảnh: Minh Vũ).

Bên trong, Destinator thừa hưởng phần lớn bố cục và trang bị quan trọng từ Xforce như màn hình cảm ứng 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, bảng đồng hồ 8 inch, điều hòa tự động hai vùng độc lập và vô-lăng ba chấu.

Bản khởi điểm sở hữu bảng đồng hồ analog kèm màn hình 4,2 inch và màn hình cảm ứng 8 inch.

Tiện nghi đáng chú ý trên mẫu SUV cỡ trung còn bao gồm ghế da giảm hấp thụ nhiệt, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold, đèn viền nội thất 64 màu, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, 8 loa Yamaha và cốp điện tích hợp “đá cốp”. Người dùng có thể quản lý phương tiện từ xa bằng ứng dụng trên thiết bị di động.

Nội thất Destinator thêm phần vuông vắn so với Xforce - nhất là cụm “yên ngựa”, đi kèm nhiều bề mặt được bọc nhựa mềm và da tổng hợp hơn (Ảnh: Paultan).

Ở hàng ghế thứ hai, nhà sản xuất cung cấp nhiều tiện ích như bàn gập tích hợp vào lưng ghế trước, cụm điều khiển điều hòa độc lập, tựa đầu cho tất cả các vị trí và bệ tỳ tay trung tâm.

Khoảng sáng đầu gối, trên đầu và chiều cao từ sàn xe đến mặt ghế ở hàng thứ ba đủ thoải mái cho hành khách cao khoảng 1,7m. Cửa gió và cổng sạc USB-A, USB-C được bố trí đầy đủ.

Cửa sổ trời toàn cảnh là chi tiết ít thấy trên ô tô Mitsubishi ở Đông Nam Á (Ảnh: Paultan).

Giống như Xforce, các tính năng trợ lái tiên tiến (ADAS) như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau đều dành riêng cho phiên bản Ultimate. Hệ thống 4 hoặc 6 túi khí, tùy biến thể.

“Trái tim” của Mitsubishi Destinator là động cơ xăng 1.5L tăng áp, sản sinh công suất tối đa 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250Nm, nhỉnh hơn 58 mã lực và 106Nm so với Xforce. Sức mạnh được truyền xuống mặt đường thông qua hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước.

Ngoài các chế độ Bình thường, Đường sỏi, Đường bùn và Đường ướt Destinator có thêm chế độ Đường nhựa, tối ưu độ ổn định khi vào cua bằng hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (AYC) (Ảnh: Minh Vũ).

Tại Việt Nam, Destinator được nhận định sẽ thế chỗ Outlander để cạnh tranh Mazda CX-5, Honda CR-V, Ford Territory, Hyundai Tucson và cả mẫu MPV cỡ trung Toyota Innova Cross.

Sản phẩm mới của Mitsubishi sở hữu lợi thế về cấu hình trang bị, tiện nghi tương đối tốt, yếu tố “xe Nhật” và độ uy tín đã có từ những Xpander, Xforce.

Niềm tin của thương hiệu Nhật Bản vào sự thành công của Destinator có cơ sở. Bằng chứng là chỉ trong 8 ngày Triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2025 diễn ra, hãng nhận được lên đến 4.110 đơn đặt hàng dành cho mẫu SUV 7 chỗ này - kỷ lục tại kỳ triển lãm năm nay.

Tất nhiên, Destinator ở nước ta cần có giá bán đủ hấp dẫn nếu muốn thuyết phục người tiêu dùng bỏ qua các đối thủ “sừng sỏ”.