Người phụ nữ đi xe máy lạng lách, tự ngã lao vào đầu ô tô

Tình huống diễn ra vào ngày 12/9 trên một tuyến đường ở phường Thanh Liệt, Hà Nội.

Theo đó, người phụ nữ mặc áo chống nắng kín mít đã điều khiển xe máy di chuyển từ giữa đường vào sát lề khá vội vàng, hầu như không quan sát phía sau, dẫn tới việc va chạm với một xe máy khác đang từ trong lề đi ra, khiến người này ngã lao ra ngoài, đúng lúc ô tô có camera hành trình đi tới.

Người phụ nữ đi xe máy lạng lách rồi tự ngã vào đầu ô tô (Video: Thế Hoàn).

May mắn là vào thời điểm đó, ô tô đang di chuyển chậm và tài xế tập trung quan sát nên đã kịp thời đánh lái tránh người phụ nữ ngã lao vào đầu xe.

Người điều khiển xe máy nói chung nên lấy tình huống trong clip trên làm bài học kinh nghiệm khi tham gia giao thông. Trước khi chuyển hướng, cần chú ý giảm dần tốc độ, bật xi-nhan và chú ý quan sát phía sau.

Bên cạnh đó, nên chú ý yếu tố an toàn khi đeo khẩu trang và mặc áo chống nắng, vì việc mặc áo mũ trùm kín có thể gây cản trở tầm quan sát của người điều khiển xe.

"Rất sợ kiểu đi của mấy chị, cứ bị kín mít, bật xi nhan xong rẽ luôn, không cần biết đằng sau có gì, cứ mặc định bật xi nhan là người khác sẽ thấy mình và phải tránh", tài khoản Hoàng Lê bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Nick Trần Đức đồng tình: "Đây là vấn đề kỹ năng thôi. Xe có đầy đủ hai gương chiếu hậu, mà hình như chỉ để cho có, chứ chị ấy có nhìn gương đâu. Tôi thấy chị ấy đi từ làn ngược chiều sang, đè vạch liền rồi tạt luôn vào sát lề, thật đáng sợ".

Trong khi đó, nick Anh Dũng nhận xét: "Thật quá may mắn cho tất cả. Bác tài xử lý nhanh. Phía làn đối diện có xe tải nhỏ vừa chạy qua rồi, chứ nếu người đi xe máy ngã ra sớm một chút thôi và bác tài đánh lái sang trái rất dễ va vào xe ở làn đối diện".