Nổi bật tuần qua: Xe tải vượt ẩu suýt cán trúng người đi xe máy ngược chiều

Xe tải vượt ẩu suýt cán trúng người đi xe máy ngược chiều

Khi phát hiện chiếc xe tải lấn làn để vượt, người đi xe máy đã phải phanh gấp khiến cả người và xe trượt ngã xuống đường, suýt lọt vào gầm chiếc xe tải này.

Xe tải vượt ẩu suýt cán trúng người đi xe máy ngược chiều (Video: Camera giao thông).

Xe tải vượt ẩu trên đường hẹp, suýt đối đầu xe khách ngược chiều

Dù đoạn đường hẹp, tài xế xe tải vẫn có tình huống lấn làn để vượt hết sức nguy hiểm. Khi phát hiện xe khách chạy đến, tài xế xe tải đã phanh gấp khiến phần thùng xe văng sang phía làn đường ngược chiều.

May mắn, tài xế xe khách đã kịp thời phanh lại, giúp tránh một vụ va chạm nghiêm trọng.

Tình huống giao thông xảy ra trên tuyến Quốc Lộ 2, tỉnh Tuyên Quang.

Xe tải vượt ẩu trên đường hẹp, suýt đối đầu xe khách ngược chiều (Video: Otosaigon).

Ô tô suýt gặp nạn vì không giảm tốc độ khi qua ngã ba

Chiếc ô tô gắn camera hành trình đã có tình huống suýt va chạm mạnh với chiếc xe tải đang chuyển hướng. May mắn tài xế chiếc xe này đã kịp thời đánh lái để tránh được vụ tai nạn.

Nhiều người cho rằng lỗi trong tình huống này thuộc về tài xế xe tải vì đã chuyển hướng ẩu, trong khi đó không ít ý kiến lại cho rằng lỗi thuộc về tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình vì không giảm tốc độ khi đi qua ngã ba.

Ô tô suýt gặp nạn vì không giảm tốc độ khi qua ngã ba (Video: OFFB).

Xe khách vượt ẩu tông vào đuôi ô tô cùng chiều

Chiếc xe khách tăng tốc, lấn làn để vượt qua hàng loạt xe, nhưng khi gặp phương tiện ngược chiều, tài xế chiếc xe này đã buộc phải đánh lái về làn đường của mình, tông vào đuôi một chiếc ô tô khác chạy cùng chiều.

Xe khách vượt ẩu tông vào đuôi ô tô cùng chiều (Video: Văn hóa giao thông).

Thanh niên tông xe máy ngang hông xe tải tại ngã tư

Dù chiếc xe tải đã di chuyển chậm qua ngã tư để quan sát nhưng khi đi đến giữa giao lộ, một thanh niên điều khiển xe máy tốc độ cao đã đâm mạnh vào hông của chiếc xe này.

Thanh niên tông xe máy ngang hông xe tải tại ngã tư (Video: Giao thông văn minh).

“Nữ ninja” bị ô tô tông ngã vì sang đường ẩu

Cô gái điều khiển xe máy sang đường ẩu ngay trước mũi ô tô mà không quan sát, hậu quả đã bị chiếc xe này tông ngã. Khi nhìn thấy cô gái này bịt kín mặt để che nắng, nhiều người đã đặt ra câu hỏi liệu cô gái còn có thể nhìn đường khi di chuyển hay không?

“Nữ ninja” bị ô tô tông ngã vì sang đường ẩu (Video: Mạng xã hội giao thông).

Xe tải phanh gấp khi vượt ẩu khiến thùng xe suýt văng trúng xe ngược chiều

Tài xế chiếc xe tải đã có tình huống lấn làn để vượt nhưng buộc phải phanh gấp khi gặp xe gắn camera hành trình chạy ngược chiều, khiến phần thùng xe trôi tự do sang phía làn đường đối diện.

May mắn tài xế chiếc ô tô gắn camera hành trình vẫn kịp thời đánh lái để tránh một vụ va chạm nghiêm trọng.

Xe tải phanh gấp khi vượt ẩu khiến thùng xe suýt văng trúng xe ngược chiều (Video: OFFB).

Người đi xe máy chen vào khoảng trống của xe đầu kéo đang chuyển hướng

Mặc dù chiếc xe đầu kéo đang chuyển hướng, người điều khiển xe máy vẫn chen vào khoảng trống giữa chiếc xe này và dải phân cách để vượt lên. Tình huống vượt ẩu này hoàn toàn có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng khi người đi xe máy lọt vào điểm mù của tài xế xe đầu kéo.

Người đi xe máy chen vào khoảng trống của xe đầu kéo đang chuyển hướng (Video: Văn hóa giao thông).

Cắm mắt vào điện thoại, người đi xe máy lao lên lề tông vào ô tô đang đậu

Thay vì nhìn đường, người điều khiển xe máy đã cắm mắt vào điện thoại. Hậu quả, người này đã lao thẳng lên lề đường và đâm mạnh vào chiếc ô tô đang đậu.

Cắm mắt vào điện thoại, người đi xe máy lao lên lề tông vào ô tô đang đậu (Video: Otofun).

Người đi xe máy liều lĩnh lách vào khoảng trống sau xe container đang lùi

Dù chiếc xe container đang lùi ra đường và các phương tiện đã chủ động dừng lại để nhường, người đàn ông đi xe máy vẫn liều lĩnh lách vào khoảng trống hẹp phía sau đuôi xe container và dải phân cách cứng để vượt lên.