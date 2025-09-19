Người đàn ông đi xe máy trượt ngã, lao vào gầm ô tô tải

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 17/9 trên quốc lộ 3, đoạn qua địa phận Sóc Sơn, Hà Nội.

Video do camera hành trình của một ô tô ghi lại cho thấy trên đường đông, một người đàn ông đi xe máy vượt lên và có vẻ như đã bóp phanh gấp để tránh va chạm, dẫn tới việc bánh xe bị trượt, khiến người này ngã ra đường đúng lúc ô tô tải đi qua.

Người đàn ông đi xe máy ngã lao vào gầm xe tải (Nguồn video: OFFB).

Theo thông tin ban đầu, bánh ô tô tải đã trượt qua mũ bảo hiểm, đẩy phần đầu của người đi xe máy ra ngoài.

Tình huống trên một lần nữa cho thấy người điều khiển xe máy nói chung nên chú ý luyện tập để có phản xạ bóp phanh đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, tránh hiện tượng xe bị trượt bánh, văng bánh, dẫn tới việc ngã xe nguy hiểm.

Xe máy thường có thiết kế phanh đĩa phía trước, trong khi trọng tâm xe nằm ở phía sau, nên nếu không bóp phanh đúng kỹ thuật - cả hai phanh cùng lúc, thì rất dễ dẫn đến tai nạn do xe bị trượt, văng bánh sau.

Bóp phanh bên phải là phản xạ tự nhiên trong tình huống bất ngờ, vì hầu hết mọi người thuận tay phải. Tuy nhiên, nếu việc đó tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao thì cần tập thói quen bóp cả hai bên phanh cùng lúc.

Ở xe ga, hệ thống phanh trước thường là phanh đĩa, trong khi phía sau là phanh tang trống. Lực bóp phanh cũng như quãng đường phanh của hai loại này khác nhau, cộng với việc trọng lượng xe dồn về phía sau, nên việc bóp phanh trước đột ngột rất nguy hiểm, đặc biệt là trong điều kiện đường trơn ướt.

Người sử dụng xe tay ga nên tập thói quen luôn luôn phanh cả trước và sau cùng lúc, với lực phanh vừa đủ, tránh việc "phanh chết", dễ gây trượt ngã, văng xe do lực quán tính lớn.

Bên cạnh đó, khi đường đông, lưu thông cùng ô tô, đặc biệt là xe cỡ lớn, người điều khiển xe máy cần chú ý kiểm soát tốc độ, hạn chế lấn làn ngược chiều để vượt, chỉ vượt khi có đủ điều kiện an toàn.