Sau màn "trình diễn" đi xe đạp bỏ hai tay, nam sinh ngã nhào trước đầu ô tô

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 18/9 trên đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội).

May mắn là người điều khiển ô tô đã phanh kịp thời, nên không xảy ra va chạm (Video: Tiến Dũng/OFFB).

Khi điều khiển xe đạp, xe máy cần dùng cả hai tay nắm ghi-đông (tay lái) để đảm bảo sự thăng bằng cho xe và để người lái có thể kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ.

Trong khi đó, với người điều khiển ô tô khi di chuyển trong phố đông lẫn với nhiều xe đạp, xe máy, cần luôn tập trung quan sát và kiểm soát tốc độ, đề phòng các tình huống tương tự như trong clip trên.

"Mong phụ huynh hướng dẫn các cháu biện pháp an toàn khi tham gia giao thông. Đó là những kỹ năng sống quan trọng không thua kém gì kiến thức sách vở học ở trường", tài khoản Minh Đức bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Tiến Linh nhận xét: "Lái xe trong phố căng thẳng vô cùng; có rất nhiều tình huống bất ngờ, mình không thể lường hết được; lúc nào cũng phải tập trung cao độ, rà sẵn chân phanh mỗi khi buông chân ga. Trong tình huống trên, thật may mắn cho cả hai khi không xảy ra va chạm. Qua đây tôi thấy có lẽ nên tập thói quen đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp dù không có quy định bắt buộc".