Loạt MPV mới về Việt Nam trong năm 2024, đủ từ xăng đến điện

Xu thế chính của thị trường năm 2024 tập trung vào các sản phẩm gầm cao, nhưng "sân chơi" của các dòng MPV đa dụng vẫn rất sôi động. Dưới đây là những cái tên mới được giới thiệu trong năm nay, chủ yếu là xe nhập khẩu và lần đầu xuất hiện.

Hyundai Stargazer X

Ra mắt Việt Nam vào giữa tháng 4, Hyundai Stargazer X được xem là bản nâng cấp của dòng Stargazer đã mở bán từ năm 2022. Mẫu MPV này được phân phối với 2 phiên bản, mở bán song song cùng bản tiêu chuẩn của Stargazer với giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 489 triệu và cao nhất lên tới 599 triệu đồng.

Hyundai Stargazer X được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: TC Motor).

So với Stargazer thường, ngoại thất của Hyundai Stargazer X có thêm một số chi tiết mang cảm giác thể thao hơn như: lưới tản nhiệt lớn hơn, giá nóc, cản sau lớn hơn và một số bộ phận được sơn đen.

Nội thất của xe gần như không thay đổi so với Stargazer thường, chỉ bổ sung thêm một số trang bị như: phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, sạc điện thoại không dây chuẩn Qi, màn hình giải trí vẫn có kích cỡ 10,25 inch nhưng giờ đây có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây.

Ngoài ra, xe còn có thêm tính năng khởi động từ xa (Ảnh: TC Motor).

Về khả năng vận hành, Hyundai Stargazer X vẫn sử dụng khối động cơ Smartstream 1.5L, kết hợp với hộp số vô cấp iVT và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144Nm.

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là gói công nghệ Hyundai SmartSense gồm một số tính năng như: cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước, cảnh báo và phòng tránh va chạm điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau, đèn tự động thông minh…

Suzuki XL7 Hybrid

Được giới thiệu vào tháng 8, Suzuki XL7 Hybrid được xem là sản phẩm chủ lực của hãng xe Nhật Bản, sau khi quyết định ngừng kinh doanh nhiều mẫu xe như: Ciaz, Swift, XL7 (thường) và Ertiga Hybrid. Theo đó, XL7 Hybrid được niêm yết ở mức 599,9 triệu đồng, không đổi so với bản thuần xăng.

Suzuki XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù có hậu tố "hybrid" trong tên gọi nhưng thực tế, hệ truyền động của mẫu MPV này chỉ là mild-hybrid, giống "đàn em" Ertiga Hybrid. Bên dưới nắp ca-pô, Suzuki XL7 Hybrid được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L có công suất 103 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 138Nm, kết hợp với máy phát điện và pin lithium.

Về kết cấu, máy phát điện chỉ có tác dụng giúp xe dừng và khởi động lại tự động, đồng thời cải thiện nhẹ khả năng tăng tốc. Do đó, Suzuki XL7 Hybrid không có chế độ lái thuần điện (EV Mode) như các mẫu xe hybrid khác trên thị trường.

Trang bị của mẫu xe này gần như "bê nguyên" từ XL7 thường sang, chỉ bổ sung thêm 2 tính năng: điều khiển hành trình tự động (cruise control) và đèn chờ dẫn đường.

GAC M8

M8 là một trong hai sản phẩm đầu tiên được hãng xe Trung Quốc GAC (đến từ Tập đoàn Ô tô Quảng Châu - GAC Group) lựa chọn để "chào sân" thị trường Việt. Mẫu MPV cỡ lớn này được giới thiệu vào cuối tháng 8, mở bán với 3 phiên bản cùng giá niêm yết dao động 1,699-2,199 tỷ đồng.

Giá bán của GAC M8 tương đương Volkswagen Viloran (1,989-2,188 tỷ đồng) (Ảnh: C! Magazine).

Thiết kế ngoại thất của GAC M8 khá nổi bật, nhưng không khỏi gây liên tưởng đến "chuyên cơ mặt đất" Lexus LM, đặc biệt là phần đầu xe. Nội thất của xe khá hiện đại với bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình giải trí có kích cỡ 10,1 inch hoặc 14,6 inch tùy phiên bản.

Một số tiện nghi đáng chú ý khác gồm: điều hòa tự động ba vùng độc lập kèm lọc bụi mịn PM2.5 và hệ thống khuếch tán mùi hương, hàng ghế trước chỉnh điện có thông gió/sưởi ấm và nhớ vị trí ghế lái, đèn viền trang trí nội thất và sạc không dây chuẩn Qi.

Hàng ghế thứ hai là kiểu thương gia với các tính năng: chỉnh điện 8 hướng tích hợp bộ nhớ vị trí, thông gió/sưởi ấm và chế độ massage. Ngoài ra, hàng ghế này còn có rèm che nắng chỉnh cơ, bàn ăn dạng gấp trên lưng ghế trước, đèn đọc sách dạng LED và hộc đựng cốc với chức năng làm mát/nóng.

Nội thất của GAC M8 hướng đến yếu tố sang trọng nhưng độ hoàn thiện của một vài chi tiết chưa đủ khiến người dùng thỏa mãn (Ảnh: Autohome).

Về khả năng vận hành, GAC M8 được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 248 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400Nm.

Kia Carnival 2024

Bản nâng cấp giữa vòng đời của Kia Carnival được giới thiệu vào giữa tháng 9. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước, nhưng chỉ còn 4 phiên bản sử dụng động cơ dầu; bản máy xăng 3.5L bị loại bỏ và không có biến thể hybrid như một số kỳ vọng trước đó.

Kia Carnival 2024 có giá bán lẻ đề xuất khởi điểm từ 1,299 tỷ và cao nhất lên tới 1,589 tỷ đồng (Ảnh: THACO).

Thiết kế ngoại thất thay đổi nhẹ nhưng nội thất của xe gần như lột xác toàn diện. Điểm nhấn của khu vực này nằm ở cụm màn hình cong gồm màn thông tin và màn hình giải trí nối liền, đều có kích cỡ 12,3 inch.

Những tiện nghi đáng nhắc đến gồm: kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 12 loa Bose, ghế lái chỉnh điện 12 hướng có nhớ vị trí, ghế phụ chỉnh điện 6 hướng tích hợp sưởi/làm mát, điều hòa tự động 2 vùng độc lập, đèn viền nội thất 64 màu.

Kia Carnival 2024 có cấu hình 7 chỗ hoặc 8 chỗ ngồi. Với phiên bản 7 chỗ, hàng ghế thứ 2 sẽ có thiết kế kiểu thương gia với độ ngả sâu, có chế độ thư giãn, sưởi/làm mát (Ảnh: Thaco).

Khối động cơ dầu của xe không có gì thay đổi, vẫn là loại có dung tích 2,2L do chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động cầu trước, cỗ máy này tạo ra 199 mã lực và 440Nm.

Trang bị an toàn có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động ADAS 2.0, gồm các tính năng được nâng cấp như: cảnh báo và phòng tránh va chạm phía trước và sau, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ mở cửa xe an toàn, cảnh báo và hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi.

BYD M6

Giữa tháng 10, BYD Việt Nam tiếp tục giới thiệu thêm hai mẫu xe thuần điện mới. Trong đó, dòng M6 được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung, nhưng chiều dài 4.710mm nhỏ hơn hai dòng xe sử dụng động cơ đốt trong như Toyota Innova Cross (4.755mm) và Hyundai Custin (4.950mm).

BYD M6 chỉ được phân phối một phiên bản, cùng giá bán lẻ đề xuất 756 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giá bán của BYD M6 tương đối dễ tiếp cận, nếu so với "đồng hương" Trung Quốc khác là Haima 7X-E (cao nhất 1,23 tỷ đồng). Đây có thể là lựa chọn đáng cân nhắc với những khách hàng có nhu cầu mua xe 7 chỗ để chạy dịch vụ, nhưng rào cản là khuyết thiếu trạm sạc công cộng.

Với bộ pin LFP Blade có dung lượng 55,4kWh, BYD M6 di chuyển được tối đa 420km sau mỗi lần sạc đầy. Động cơ điện của xe được đặt trên cầu trước, sản sinh công suất 161 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 310Nm.

BYD M6 mở bán tại Việt Nam được bố trí ghế ngồi theo cấu hình 2-3-2, thay vì chỉ có 6 chỗ như xe tại Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị của BYD M6 không quá xuất sắc nhưng tương đối đủ dùng. Ở bên ngoài, xe được trang bị đèn LED trước/sau cùng mâm hợp kim 17 inch; nội thất có phong cách tối giản với màn hình trung tâm 12,8 inch, tuy nhiên táp-lô của xe có thiết kế khá cơ bản, không bắt mắt bằng các dòng xe khác của BYD.

Một số trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm: điều hòa tự động 2 vùng có lọc bụi mịn PM2.5, mở/khóa cửa và khởi động động cơ bằng thiết bị hỗ trợ NFC, cửa sổ lên/xuống một chạm và chống kẹt ở tất cả các vị trí, khởi động từ xa, cần số điện tử, giữ phanh tự động.

Trang bị an toàn của xe nằm ở mức cơ bản, không có gói công nghệ an toàn chủ động.

MG G50

Xuất hiện trong triển lãm Ô tô Việt Nam (VMS) 2024, MG G50 sẽ là sản phẩm tiếp theo được hãng xe Trung Quốc phân phối. Phía đại lý cho biết, mẫu MPV này sẽ có ít nhất 2 phiên bản và dự kiến có giá bán trong khoảng 550-650 triệu đồng, nhưng thông tin chính thức sẽ phải chờ sang đầu năm 2025.

MG G50 được định vị ở phân khúc MPV cỡ trung, với kích thước nằm giữa Toyota Innova Cross và Hyundai Custin (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Ngoại thất của mẫu xe này khá bắt mắt với lưới tản nhiệt lớn và cụm đèn LED dạng thấu kính cùng mâm hợp kim 17 inch (trên bản cao nhất). Tuy nhiên, nội thất của xe khá cơ bản, còn nhiều phím chờ và không có hệ thống an toàn chủ động như các đối thủ.

Trên bản cao nhất, xe có một số tiện nghi gồm: màn hình giải trí 12,3 inch đặt nổi, phanh tay điện tử, giữ phanh tự động, hàng ghế đầu chỉnh điện. Nhìn chung, mẫu xe này sẽ nhắm tới đối tượng khách hàng là những người dùng chạy dịch vụ hoặc tìm kiếm một mẫu xe 7 chỗ rộng rãi nhưng ưu tiên mức giá.

GAC M6 Pro

Tương tự MG G50, GAC M6 Pro cũng được giới thiệu tại VMS 2024 và nằm ở phân khúc MPV cỡ trung. Xe có 2 phiên bản, cùng giá niêm yết dao động 699-799 triệu đồng, dễ tiếp cận hơn Toyota Innova Cross (810-990 triệu đồng).

GAC M6 Pro có chiều dài, chiều rộng và chiều cao lần lượt là 4.793mm, 1.837mm và 1.765mm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Thiết kế của xe hơi hướng SUV với nhiều đường nét góc cạnh. Trên bản cao nhất, cụm đèn trước của xe sử dụng ba bóng LED và mâm hợp kim 18 inch; nội thất có phần cao cấp hơn MG G50 với bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch và màn hình giải trí 10,25 inch, điều hòa tự động 2 vùng có lọc bụi mịn PM1.0, cần số điện tử.

Một số tiện nghi khác gồm: khởi động từ xa, ghế lái chỉnh điện có sưởi ấm, đèn viền trang trí nội thất, cảm biến chất lượng không khí và tạo ion âm, gương chiếu hậu chống chói tự động và cửa sổ trời toàn cảnh.

Cần số điện tử của xe mô phỏng viên pha lê khá lạ mắt (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, GAC M6 Pro được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra 174 mã lực và 270Nm.

Trang bị an toàn của xe có điểm nhấn là hệ thống an toàn chủ động (trên bản cao nhất), gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, nhận diện biển báo giao thông.