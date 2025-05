Bốn nữ sĩ quan bảo vệ Thủ tướng Thái Lan trong chuyến thăm Việt Nam

Ngày 15-16/5 vừa qua, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Paetongtarn Shinawatra có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Theo Bộ Công an, để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho chuyến thăm của Thủ tướng Thái Lan, chỉ huy Phòng Bảo vệ sự kiện quan trọng và khách quốc tế Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tham mưu lãnh đạo Bộ Tư lệnh xây dựng phương án bảo vệ, trên cơ sở đảm bảo các yêu cầu về an ninh, lễ tân, đối ngoại.

Bốn nữ sĩ quan Việt Nam bảo vệ tiếp cận Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: Bộ Công an).

Đặc biệt, phòng đã báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Tư lệnh cho phép bố trí sĩ quan làm nhiệm vụ bảo vệ tiếp cận và sĩ quan bảo vệ tiếp cận tăng cường đều là cán bộ nữ, tạo điểm nhấn, ấn tượng đối với Thủ tướng và an ninh nước bạn.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Nhã, Phó trưởng Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, cho biết Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra là nữ chính khách trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái Lan, có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội và trong nền chính trị Thái Lan.

"Vì vậy, để tạo điểm nhấn trong công tác bảo vệ, đồng thời tạo tâm lý tự nhiên và thoải mái cho Thủ tướng trong các hoạt động của mình tại Việt Nam, chỉ huy đơn vị đã mạnh dạn báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ Tư lệnh bố trí đội hình sĩ quan bảo vệ tiếp cận đều là cán bộ nữ, trẻ trung, xinh đẹp", Thượng tá Nhã nói.

Theo vị lãnh đạo phòng, việc bố trí đội hình nữ sĩ quan bảo vệ tiếp cận nữ không chỉ nổi bật trên lĩnh vực an ninh mà còn là dấu ấn trong nghi lễ ngoại giao, phù hợp với chủ trương trọng thị, chân thành, ấm áp của Đảng, Nhà nước ta.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Phòng Bảo vệ sự kiện quan trọng và khách quốc tế đã bố trí 4 nữ sĩ quan tiếp cận, trực tiếp bảo vệ Thủ tướng Thái Lan, trong đó tiếp cận chính là Đại úy Nguyễn Thu Hương.

Theo Bộ Công an, đây là lần đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ triển khai đội hình sĩ quan tiếp cận đều là cán bộ nữ trực tiếp bảo vệ nguyên thủ quốc gia thăm Việt Nam, có tuổi đời còn rất trẻ, tương đồng với Thủ tướng. Đây cũng là một việc chưa từng có tiền lệ trong công tác cảnh vệ từ trước đến nay.

Những nữ sĩ quan tiếp cận trực tiếp tham gia công tác bảo vệ lần này được đào tạo cơ bản, tốt nghiệp loại ưu tú từ các trường trong lực lượng công an, đã trải qua lớp đào tạo sĩ quan bảo vệ tiếp cận, giỏi về nghiệp vụ, kỹ chiến thuật bảo vệ, rèn luyện bản lĩnh, võ thuật, bắn súng.

Các nữ sĩ quan cảnh vệ trong chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan (Ảnh: Bộ Công an).

Những nữ sĩ quan này đều đã được thử thách qua nhiều kỳ, cuộc bảo vệ các nguyên thủ hàng đầu thế giới Việt Nam như: Tổng thống Mỹ, Tổng thống Liên bang Nga, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc…

Họ cũng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ ở những sự kiện đặc biệt quan trọng như Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...

“Đây là lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ tiếp cận chính, bảo vệ nguyên thủ nước ngoài. Khi được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì được tin tưởng, lo vì bản thân chưa có kinh nghiệm", Đại úy Nguyễn Thu Hương chia sẻ.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Nhã, mỗi khi nữ sĩ quan Việt Nam mở cửa xe, Thủ tướng Thái Lan bước xuống đều tươi cười thân thiện, không quên ra dấu chào nữ cảnh vệ. Điều này cho thấy nữ Thủ tướng đã cảm nhận được sự an toàn.