Từng hút khách Việt mua hàng nghìn xe mỗi tháng, sedan hạng C ngày càng "ế"

Thị trường ô tô Việt Nam những năm gần đây chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ trong thị hiếu người tiêu dùng. Sự lên ngôi của các dòng xe gầm cao đa dụng (SUV/Crossover) và xu hướng xe điện hóa đã vô hình trung thu hẹp đáng kể "đất diễn" của các mẫu sedan truyền thống, đặc biệt là phân khúc sedan hạng C.

Số liệu cho thấy, nếu như cả năm 2022, phân khúc này bán được 29.918 xe, thì đến năm 2023 con số này giảm xuống còn 15.449 xe và tiếp tục đà suy giảm với 12.021 xe trong năm 2024. Đáng chú ý, trong tháng 4/2025 vừa qua, tổng doanh số sedan hạng C chỉ vỏn vẹn 494 chiếc, giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái.

Vậy đâu là nguyên nhân khiến phân khúc này ngày càng đi xuống?

Chi tiết doanh số phân khúc sedan hạng C tháng 4/2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Xe gầm cao lên ngôi, sedan hạng C thất thế

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là sự thay đổi trong ưu tiên lựa chọn của khách hàng. Nếu trước đây, sedan hạng C hấp dẫn bởi không gian cốp rộng rãi và thiết kế thanh lịch, thì nay, nhóm khách hàng trẻ tuổi lại ưu ái những mẫu xe đa dụng, cá tính hơn - những ưu điểm vốn thuộc về xe gầm cao.

Mazda3 từng có giá lên tới 900 triệu đồng ở năm 2020, nay được hạ xuống 599-739 triệu đồng, nhưng vẫn khó "hút khách" (Ảnh: Đại lý Mazda).

Sự bùng nổ của phân khúc SUV đô thị cỡ B, với mức giá khoảng 600-700 triệu đồng - tương đương với sedan hạng C - đã trực tiếp cạnh tranh và lấy đi thị phần.

Người dùng sẵn sàng đánh đổi một chút không gian của sedan hạng C để nhận lấy thiết kế khỏe khoắn, hợp thời, trang bị tiện nghi, an toàn phong phú hơn và đặc biệt là khoảng sáng gầm lớn, giúp di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình. Mitsubishi Xforce là một minh chứng, với doanh số 14.407 xe trong năm 2024, vượt qua tổng doanh số của cả phân khúc sedan hạng C.

Mitsubishi Xforce là một mẫu B-SUV nổi bật ở năm 2024, khi tiêu thụ được 14.407 xe trong cả năm, vượt qua tổng doanh số của toàn bộ phân khúc sedan hạng C (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

Không chỉ SUV cỡ B, một số mẫu SUV hạng C cũng gây áp lực không nhỏ khi liên tục có các chương trình ưu đãi, giảm giá hấp dẫn. Mazda CX-5 với giá khởi điểm 749 triệu đồng, chỉ nhỉnh hơn không đáng kể so với phiên bản cao cấp nhất của Mazda3 (từng có giá lên tới 900 triệu đồng năm 2020, nay giảm còn 599-739 triệu đồng).

Tương tự, Ford Territory bản tiêu chuẩn giá 759 triệu đồng (chưa kể khuyến mãi) cũng là một đối thủ đáng gờm. Dù các phiên bản tiêu chuẩn của C-SUV có thể thua kém về gói an toàn chủ động (ADAS) so với sedan hạng C cao cấp, nhưng chúng vẫn sở hữu trang bị tiện nghi tương đương, động cơ mạnh mẽ hơn và lợi thế gầm cao vượt trội.

Ford Territory đang có ưu đãi 100% lệ phí trước bạ tại đại lý, quy đổi thành mức giảm 75,9-88,9 triệu đồng, hạ giá bán thực tế xuống 683,1-800,1 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Không có sản phẩm mới, xe cũ thiếu nâng cấp

Bên cạnh sự đi lên của các nhóm xe gầm cao, phân khúc sedan hạng C giờ đây "chật vật" tìm khách còn do các sản phẩm kém hấp dẫn, khó thu hút được sự quan tâm của người dùng.

Phần lớn các mẫu sedan hạng C đang kinh doanh đều đã lâu chưa được nâng cấp. Như Kia K3 hiện hành ra mắt Việt Nam từ cuối năm 2021, Toyota Corolla Altis và Hyundai Elantra lần cuối có bản mới vào năm 2022.

Ở năm 2022, có tháng Kia K3 bán được hơn 1.500 xe (Ảnh: THACO).

Honda Civic là điểm sáng hiếm hoi khi được nâng cấp giữa vòng đời vào tháng 10/2024, cùng với việc lần đầu tiên bổ sung phiên bản hybrid. Dù được đánh giá tích cực, mức giá khá cao (789-999 triệu đồng) vẫn là rào cản khiến Civic chưa thể tạo nên đột phá lớn về doanh số, dù đã có tín hiệu tích cực hơn so với đối thủ Toyota Corolla Altis.

Dù có giá bán đắt nhất phân khúc sedan hạng C, Honda Civic vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi "hút khách" hơn Toyota Corolla Altis (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đó là tình trạng của những sản phẩm cũ nhưng đáng nói rằng, phân khúc này còn không có sản phẩm mới gia nhập. Các hãng xe liên tục đem về lựa chọn mới cho người dùng, nhưng chủ yếu tập trung vào xe gầm cao.

Thậm chí, một số nhà phân phối còn có dấu hiệu "buông" phân khúc này. Toyota thường xuyên áp dụng ưu đãi giảm giá cho các sản phẩm "hot" nhưng lại bỏ qua Corolla Altis, dù mẫu xe này thường xuyên góp mặt trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất thị trường hàng tháng.