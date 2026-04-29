"Nuôi xe" một năm tốn bao nhiêu tiền?

Những chi phí cố định, không dùng xe vẫn phải trả

Ngay cả khi ít sử dụng, chủ ô tô vẫn phải trả một số chi phí bắt buộc, gồm phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm, phí trông giữ xe…

Phí đăng kiểm khoảng 340.000-560.000 đồng/lần, đóng theo chu kỳ 12-24 tháng. Điều khiển ô tô không đăng kiểm hoặc hết hạn đăng kiểm ra đường sẽ bị phạt khá nặng. Cụ thể, mức phạt với xe không có chứng nhận đăng kiểm hoặc quá hạn đăng kiểm dưới 1 tháng là 3-4 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Mức phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe áp dụng với người điều khiển ô tô không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; hoặc có nhưng đã hết hiệu lực (hạn sử dụng) từ 1 tháng trở lên.

Phí bảo trì đường bộ khoảng 1,56 triệu đồng/năm đối với ô tô dưới 10 chỗ. Xe chưa đóng phí bảo trì đường bộ vẫn có thể tham gia giao thông mà không bị phạt nhưng chủ ô tô sẽ bị truy thu trong kỳ kiểm định xe kế tiếp.

Phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc khoảng 480.000-530.000 đồng/năm. Theo Nghị định 168/2024, nếu tham gia giao thông mà không có hoặc không mang theo chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc còn hiệu lực thì người điều khiển ô tô cá nhân có thể bị xử phạt hành chính 400.000-600.000 đồng.

Trong khi đó, bảo hiểm vật chất xe không thuộc diện bắt buộc, nhưng thường được các chủ xe mới lựa chọn, để phòng rủi ro. Phí bảo hiểm thường ở mức 1,2-2% giá trị xe, tương đương khoảng 6-20 triệu đồng/năm, tùy xe.

Như vậy, dù bạn có đi xe hay không, tổng chi phí cố định tối thiểu mỗi năm khi sở hữu ô tô dao động trong khoảng 2,5-3,5 triệu đồng/năm, hoặc 10-25 triệu đồng/năm nếu chủ xe mua thêm bảo hiểm vật chất.

Chi phí sử dụng: Xe càng đi nhiều, càng tốn kém

Khoản chi phí này phụ thuộc vào tần suất sử dụng và loại xe. Trong đó, khoản lớn nhất là chi phí nhiên liệu đối với xe chạy xăng/dầu. Với một chiếc xe tiêu thụ trung bình 7-8 lít xăng cho 100km, đi 10.000-15.000 km/năm, chi phí nhiên liệu vào khoảng 18-30 triệu đồng/năm.

Với xe điện, mức tiêu thụ năng lượng phổ biến là 13-18 kWh/100km. Với quãng đường 10.000-15.000 km/năm và giá điện dân dụng: khoảng 2.000-3.500 đồng/kWh (tính bậc thang), việc sạc pin ô tô điện tại nhà sẽ tốn khoảng 4-7 triệu đồng/năm.

Với trạm sạc nhanh công cộng, chi phí dao động 3.500-5.000 đồng/kWh. Như vậy, chi phí sạc pin trung bình trong một năm khoảng 6-9 triệu đồng/năm.

Hiện tại, chủ xe điện VinFast có thể tiết kiệm chi phí này, do hãng đang có chính sách miễn phí sạc pin trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029, tối đa 10 lần sạc mỗi tháng.

Thứ hai là chi phí gửi xe. Tại các đô thị lớn, nếu nhà bạn không có gara hoặc chỗ để xe riêng miễn phí thì chi phí gửi xe cố định dao động trong khoảng 1-3 triệu đồng/tháng, tương đương 12-36 triệu đồng/năm.

Ngoài ra, người dùng ô tô còn phải chi trả phí gửi xe bên ngoài, tùy theo từng địa điểm. Ví dụ, phí gửi xe ở quanh khu vực hàng quán thường ở mức 30.000-50.000 đồng/lượt hoặc 25.000 đồng/giờ. Phí gửi xe tại bãi đỗ ô tô của các trung tâm thương mại dao động trong khoảng 30.000-40.000 đồng cho 2 giờ đầu tiên và 10.000-20.000 đồng/giờ cho các giờ tiếp theo.

Với mức di chuyển trung bình, chi phí gửi xe bên ngoài thường ở mức 500.000 đồng/tháng, tương đương 6 triệu đồng/năm.

Kế đến là chi phí bảo dưỡng định kỳ trung bình ở mức 3-6 triệu đồng/năm đối với xe phổ thông, có thể cao hơn nếu cần thay thế linh kiện.

Trong khi đó, chi phí rửa xe và dọn nội thất rơi vào khoảng 1-3 triệu đồng/năm tùy tần suất.

Như vậy, tổng chi phí sử dụng ô tô trung bình là khoảng 25-45 triệu/năm tùy nhu cầu di chuyển và tùy loại xe.

Khó dự trù chi phí phát sinh

Ngoài các khoản chi phí "nuôi xe" cố định và chi phí sử dụng xe, người dùng ô tô có thể còn phải chi thêm tiền nộp phạt nguội, phí cầu đường, sửa chữa do va quệt, hao mòn... Khoản này có thể dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó là chi phí khấu hao mỗi năm khoảng 5-10% giá trị xe.

Nếu cộng tất cả các khoản, chi phí nuôi một chiếc ô tô phổ thông tại Việt Nam ở mức khá lớn, với mức tối thiểu dành cho chủ xe ít đi, không gửi xe, không mua bảo hiểm vật chất là khoảng 25-50 triệu đồng/năm. Mức phổ biến là khoảng 50-100 triệu đồng/năm. Và mức cao, đối với người đi nhiều, phải gửi xe tính phí theo tháng, và xe đắt tiền, có thể lên tới 100-150 triệu đồng/năm hoặc hơn.

Chi phí "nuôi xe" đôi khi cao hơn sử dụng taxi, thuê xe..., nhưng sở hữu ô tô mang lại sự chủ động và riêng tư, nhất là khi gia đình có người già, con nhỏ, hoặc hay đi xa đột xuất.