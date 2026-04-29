Mới đây, Bộ Tài chính đã nhận được công văn số 4673/BXD-KHCNMT&VLXD của Bộ Xây dựng về phân loại đối với xe điện mở rộng phạm vi (xe REEV).

Thêm động thái cho thấy VinFast sẽ sản xuất xe điện mở rộng phạm vi

Trong đó, Bộ Xây dựng đã nêu: “Trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế và các đặc điểm kỹ thuật của xe REEV do Công ty VinFast cung cấp, Bộ Xây dựng nhận thấy cần thiết phân loại REEV theo hướng lấy nguyên lý dẫn động làm tiêu chí cốt lõi và bổ sung xe REEV là xe điện chạy pin (xe có gắn động cơ chạy bằng pin) như đề xuất của doanh nghiệp vào Thông tư sửa đổi, bổ sung số 53/2024/TT-BGTVT”.

Điều này cho thấy VinFast đã có những nghiên cứu nhất định về xe REEV và phù hợp với những chia sẻ của Chủ tịch Vingroup – ông Phạm Nhật Vượng tại đại hội cổ đông của tập đoàn này, diễn ra vào sáng 22/4.

Cụ thể, ông Vượng khẳng định VinFast sẽ tiếp tục tập trung vào xe điện, nhưng có thể nghiên cứu thêm các giải pháp công nghệ nhằm khắc phục những hạn chế của xe điện, như kéo dài quãng đường di chuyển hoặc xử lý các tình huống người dùng hết pin, thiếu trạm sạc.

Với xe REEV, VinFast có thể tận dụng được hệ thống trạm sạc sẵn có, đồng thời tận dụng tối đa nền tảng công nghệ động cơ điện đã được phát triển (Ảnh: VF).

Cuối năm 2025, Reuters từng đưa tin về việc VinFast đang xem xét trang bị cho một số mẫu xe loại động cơ đốt trong (ICE) cỡ nhỏ, để sạc lại pin và tăng phạm vi di chuyển. Trang này cho biết, từ tháng 11, một nhóm kỹ sư đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu việc biến VF 9 thành xe EREV.

Đồng thời theo một số nguồn tin, VinFast sẽ giới thiệu VF 9 hoàn toàn mới vào cuối năm nay. Giới chuyên gia nhận định, việc hãng xe Việt giới thiệu công nghệ REEV trên mẫu xe flagship như VF 9 là hoàn toàn khả thi, phù hợp với mục đích phô diễn công nghệ trước khi trang bị cho các dòng xe thấp hơn.

Thông tin này chưa được hãng xe Việt xác nhận, nhưng những động thái trên dần cho thấy khả năng lớn VinFast sẽ làm xe điện mở rộng phạm vi, và có thể giới thiệu tới người dùng trong năm nay.

VinFast VF 9 hiện hành đang có phạm vi hoạt động tối đa khoảng 600km sau mỗi lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn WLTP (Ảnh: VF).

Xe REEV có thể được miễn 100% lệ phí trước bạ

Phản hồi về công văn số 4673/BXD-KHCNMT&VLXD của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính cho biết trường hợp Bộ Xây dựng bổ sung quy định phân loại xe REEV thuộc nhóm xe điện chạy pin như đề xuất, thì sẽ áp dụng quy định của pháp luật về thuế TTĐB và LPTB hiện hành đối với xe ô tô điện chạy pin mà không cần sửa đổi văn bản pháp luật về thuế TTĐB và LPTB quy định mức thu thuế, LPTB riêng đối với xe REEV.

Ngoài ra, theo công văn số 4673/BXD-KHCNMT&VLXD của Bộ Xây dựng có nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế cho thấy: “các quốc gia nêu trên đều có điểm chung là có xu hướng phân loại, xây dựng chính sách ưu đãi đối với xe REEV tương tự xe BEV phụ thuộc vào năng lượng pin, quãng đường di chuyển thuần điện, khả năng sạc ngoài, lượng phát thải tính bằng gam CO2/km…”

Qua đó, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Xây dựng khẩn trương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 53/2024/TT-BGTVT như đề xuất của Bộ Xây dựng, làm cơ sở cho cơ quan thuế áp dụng mức thuế TTĐB và LPTB theo quy định pháp luật thuế, LPTB hiện hành.

Bộ Tài chính sẽ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án văn bản quy phạm pháp luật (Nghị quyết của Quốc hội về gia hạn thuế suất thuế TTĐB đối với xe gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin và Nghị định của Chính phủ về LPTB) về kéo dài thời gian ưu đãi thuế TTĐB và LPTB đối với ô tô điện chạy pin đến hết năm 2030.

Hiện tại, ô tô điện chạy pin (BEV) đang được miễn 100% lệ phí trước bạ nộp lần đầu đến hết ngày 28/2/2027 (Ảnh: VF).

Như vậy, xe REEV của VinFast có thể được miễn 100% lệ phí trước bạ như xe điện sau khi Bộ Xây dựng ban hành Thông tư mới, đồng thời xe điện có thể tiếp tục được hưởng ưu đãi trên đến hết năm 2030. Điều này sẽ tạo lợi thế cho các mẫu xe điện (BEV) và xe REEV, phù hợp với định hướng khuyến khích chuyển đổi xanh của Nhà nước.

Khi đó, thị trường ô tô Việt Nam hứa hẹn sẽ sôi động hơn bởi hiện tại, xe REEV vẫn còn là một khái niệm khá mới với người dùng Việt. Dù được trang bị động cơ xăng (hoặc máy phát cỡ nhỏ) song xe REEV chỉ vận hành bằng động cơ điện và có tầm hoạt động xa với bộ pin lớn, có thể lên tới 300km tùy nhà sản xuất.

Trong khi đó, máy xăng cỡ nhỏ (hoặc máy phát) chỉ có tác dụng bổ trợ và nạp lại năng lượng, không kết nối trực tiếp với hệ truyền động. Bộ phận này sẽ chỉ kích hoạt khi lượng pin xuống thấp, như một biện pháp dự phòng khi người dùng "lỡ" đi quá.

Công nghệ REEV cũng là một trong những góc cạnh đang được các hãng xe Trung Quốc khai thác mạnh mẽ. Theo dự đoán của giới chuyên gia, những thương hiệu đến từ đất nước tỷ dân có thể tận dụng điều này để mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam.

Tuy nhiên, để được phân loại là xe REEV và hưởng ưu đãi (khi được ban hành), các dòng xe này sẽ cần đáp ứng quy chuẩn của Bộ Xây dựng. Điều này tương tự với vụ việc của các mẫu xe hybrid, khi không phải sản phẩm nào cũng đáp ứng quy chuẩn để hưởng ưu đãi thuế TTĐB.