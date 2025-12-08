Phóng nhanh qua ngã tư, người đi xe máy ngã bay qua đầu ô tô

Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 7/12 trên đường 9C, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng.

Hình ảnh do camera hành trình ghi lại cho thấy va chạm xảy ra vào thời điểm ô tô đã rẽ phải qua nửa làn xe máy ở bên trong.

Phóng nhanh qua ngã tư, thanh niên đi xe máy ngã bay qua đầu ô tô (Video: Nguyễn Hiệp).

Trong tình huống trên, đường thoáng rộng, lại khá vắng phương tiện, nên có vẻ như cả tài xế ô tô và cô gái điều khiển xe máy đều có phần chủ quan, dẫn tới va chạm.

Khi ngã bay qua đầu ô tô, một cô gái đi xe máy đã bị rơi mũ bảo hiểm, nhưng trong rủi có may, người này không bị ngã đập đầu. Cả hai đều có thể tự ngồi dậy ngay sau cú ngã.

Để tránh những tình huống tương tự, cách duy nhất là người điều khiển phương tiện cần chú ý quan sát và giảm tốc độ khi qua ngã ba, ngã tư. Khi muốn chuyển hướng, cần bật xi-nhan từ sớm, kết hợp với nhìn gương chiếu hậu.

"Người đi xe máy ngã bay người như vậy thì chắc chắn tốc độ rất cao. Ô tô đã sang gần hết đường; nếu xe máy đi chậm thì hoàn toàn có thể tránh được va chạm, hoặc nếu có đâm thì cũng không mạnh tới mức bay người như trong clip", tài khoản Dũng Lê bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Hoàng Trung nêu ý kiến: "Đúng là xe máy phóng nhanh nên mới xảy ra va chạm, nhưng có đến mức vi phạm giới hạn tốc độ hay không thì chưa rõ. Nếu xe máy đi đúng tốc độ cho phép và hai bạn trẻ có đầy đủ bằng lái thì có lẽ phần sai lại thuộc về ô tô rẽ phải. Tuy nhiên, sự an toàn, tính mạng của con người mới quan trọng; ngã ba, ngã tư là nơi dễ có xung đột giao thông, các phương tiện đều cần giảm tốc độ".