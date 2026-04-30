Đại lý tư nhân nhận cọc Land Cruiser hybrid, kênh nửa tỷ đồng

Mới đây, một số showroom kinh doanh ô tô tư nhân tại Hà Nội đã bắt đầu chào khách đặt cọc những suất nhận sớm xe Toyota Land Cruiser hybrid. Thời điểm bàn giao là tháng 8 hoặc tháng 9, tức ngay sau khi sản phẩm này được mở bán chính hãng.

Đáng nói rằng, những suất bàn giao sớm này đều là xe chính hãng. Trong khi đó, phần lớn các cơ sở thuộc hệ thống đại lý của Toyota Việt Nam còn chưa nhận cọc mẫu xe này.

Toyota Land Cruiser LC300 hybrid sở hữu thiết kế tổng thể giống phiên bản thuần xăng, nhưng phần cản trước có tạo hình hầm hố hơn (Ảnh: DubiCars).

Với những suất nhận xe Toyota Land Cruiser hybrid sớm, nhân viên thuộc showroom tư nhân cho biết khách hàng cần chi thêm 500 triệu đồng, có nơi yêu cầu số tiền lên tới 700 triệu đồng. Giá bán của biến thể này chưa được hé lộ, nhưng chắc chắn cao hơn mức 4,58 tỷ đồng của phiên bản thuần xăng hiện hành.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những chiếc Toyota Land Cruiser hybrid bán ra từ phía đại lý tư nhân sẽ được mua lại từ khách hàng thuộc diện nhận xe sớm từ phía đại lý chính hãng. Mô hình buôn bán “truyền tay” này giúp các bên đều có khả năng kiếm lời, đặc biệt với sản phẩm được quan tâm như LC300 hybrid.

Thực tế, cách thức này không hề xa lạ với thị trường Việt Nam. Ví dụ như các phiên bản đặc biệt của dòng xe tay ga Vespa 946 thường hết hàng ngay khi được mở bán chính hãng, sau đó những chiếc xe này xuất hiện trên thị trường sang nhượng với mức giá bị đội lên tới hàng trăm triệu đồng, vẫn mới 100%.

Nội thất của Toyota Land Cruiser LC300 hybrid không khác biệt nhiều so với phiên bản thuần xăng (Ảnh: DubiCars).

Về Toyota Land Cruiser hybrid, yếu tố đáng quan tâm nhất là hệ truyền động hybrid gồm máy xăng V6, dung tích 3.5L, tăng áp kép đi kèm mô-tơ điện. Kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh, cấu hình này sản sinh công suất tối đa 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 790Nm.

Thông số trên mạnh hơn đáng kể so với phiên bản thuần xăng (409 mã lực, 650Nm), đồng thời mạnh nhất từ trước tới nay trên dòng xe Land Cruiser. Tuy nhiên, dung tích bình nhiên liệu của phiên bản hybrid V chỉ ở mức 68 lít, nhỏ hơn so với bình 80 lít của biến thể thuần xăng.

Toyota Land Cruiser LC300 thuần xăng (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Toyota Land Cruiser LC300 hiện hành thuộc thế hệ mới nhất, ra mắt Việt Nam từ năm 2021. Sức hút của Land Cruiser tăng mạnh sau khi được nâng cấp, khiến xe thường xuyên gặp tình trạng đội giá tại đại lý. Đỉnh điểm kênh tới hơn 1 tỷ đồng.

Không phải đại lý nào cũng “thét” giá LC300, có nơi chào đúng giá niêm yết, nhưng khách có thể phải chờ tới 1 năm. Dù vậy, vẫn có tới 631 chiếc Land Cruiser được bán ra trong năm 2025, bán chạy hơn nhiều mẫu xe phổ thông giá rẻ trên thị trường, như Kia Morning (299 chiếc).