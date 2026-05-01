Suzuki Jimny có “đáy” mới: Giảm 140 triệu đồng, rẻ ngang SUV hạng B

Một số tư vấn bán hàng tại TPHCM đang chào khách mua Suzuki Jimny với mức giá thực tế 649 triệu đồng, tức giảm tới 140 triệu đồng so với giá niêm yết. Đây là mức giảm sâu chưa từng thấy của mẫu SUV này, nhưng chỉ áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2024 (VIN 2024).

Theo chương trình khuyến mại của hãng, Jimny VIN 2024 được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe lên tới 3,5 năm, tổng trị giá 95 triệu đồng. Ưu đãi này được quy đổi thành mức giảm tiền mặt, kết hợp với mức hỗ trợ riêng từ phía đại lý, tạo nên mức giảm sâu như trên.

Suzuki Jimny được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên, không phải showroom nào cũng áp dụng mức giảm lên tới 140 triệu đồng cho Suzuki Jimny VIN 2024, đa phần duy trì mức giảm khoảng 100 triệu đồng. Nếu quan tâm tới sản phẩm này, tính thanh khoản là yếu tố người dùng cần lưu ý, do xe VIN 2024 dễ mất giá hơn xe VIN 2026.

Mức giảm 100 triệu đồng đã được phía đại lý duy trì cho Suzuki Jimny trong nhiều tháng gần đây, nhưng vẫn chưa thể xả hết xe VIN 2024. Xét hàm lượng trang bị trên giá tiền thì theo ý kiến của nhiều người dùng, Jimny vẫn đắt dù có ưu đãi giảm giá sâu, khó thuyết phục được khách hàng phổ thông.

Suzuki Jimny có thiết kế 3 cửa, nhưng nội thất vẫn có cấu hình 4 chỗ ngồi (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tại Việt Nam, Jimny không có đối thủ trực tiếp và có thể được định vị ở phân khúc mini SUV. Kích thước tổng thể của dòng xe này nhỏ hơn các mẫu SUV hạng A, giá niêm yết (789 triệu đồng) ngang C-SUV, nhưng trang bị còn thua nhiều mẫu xe hạng B trên thị trường.

Do đó, Suzuki Jimny được xem là dòng xe “ăn chơi”, phù hợp với những khách hàng ưa chuộng dáng xe vuông vức dễ độ chế, cá nhân hóa. Dù động cơ của Jimny không mạnh, song xe có thiết kế hai cầu cứng, có thể đáp ứng những chuyến đi dã ngoại cuối tuần kèm yếu tố off-road nhẹ nhàng.

Nội thất của Suzuki Jimny khá đơn giản với ghế nỉ, không có công nghệ an toàn chủ động (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lúc mới ra mắt vào đầu năm 2024, Suzuki Jimny từng tạo cơn sốt và đội giá 50 triệu đồng ngay sau khi mở bán. Tuy nhiên, tình trạng này chỉ kéo dài gần nửa năm, xe nhanh chóng về đúng giá niêm yết tại đại lý, sau khi những khách hàng chịu chơi đã nhận xe.

Sau 3 tháng đầu năm, Suzuki Jimny ghi nhận lũy kế doanh số đạt 75 xe, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, vẫn có những tháng cái tên này xuất hiện trên danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam.