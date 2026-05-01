Tầm tiền 650 triệu mua xe gầm cao nhiều công nghệ, có những lựa chọn nào?

Trong bối cảnh thị hiếu của khách Việt vẫn tập trung vào các sản phẩm gầm cao, “sân chơi” của nhóm SUV phổ thông giá rẻ tại Việt Nam vẫn có xu hướng sôi động, bất chấp sự bùng nổ của các dòng xe thuần điện.

Hàm lượng trang bị cũng là yếu tố ngày càng được người dùng quan tâm, đặc biệt là những khách hàng trẻ càng có xu hướng ưa chuộng công nghệ. Vậy với tầm tiền 650 triệu đồng chưa tính chi phí lăn bánh, những mẫu xe nào sở hữu hệ thống an toàn chủ động đáng quan tâm?

Suzuki Fronx

Nằm ở phân khúc SUV hạng A, Suzuki Fronx là sản phẩm duy nhất sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động (trên phiên bản cao cấp nhất). Giá niêm yết của biến thể này là 649 triệu đồng, được giảm 45 triệu còn 604 triệu đồng với khuyến mại 50% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe 2 năm từ nhà phân phối.

Tuy nhiên, ưu đãi trên áp dụng cho những xe được sản xuất trong năm 2025 (VIN 2025). Đây là yếu tố đánh đổi người dùng cần quan tâm, do xe VIN 2025 dễ mất giá hơn VIN 2026 khi bán lại.

Suzuki Fronx được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Hệ thống an toàn chủ động trên Suzuki Fronx gồm các tính năng như: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo lệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường.

Dù sở hữu hàm lượng trang bị nhỉnh hơn các đối thủ, song Suzuki Fronx vẫn thường xuyên bán chậm nhất phân khúc SUV hạng A. Bên cạnh rào cản chính là hệ thống đại lý có độ phủ không lớn, giá bán của biến thể cao cấp nhất vẫn chưa đủ hấp dẫn dù có ưu đãi.

Với tầm tiền 600 triệu đồng, khách Việt có xu hướng chuyển sang các mẫu SUV hạng B nhằm sở hữu không gian nội thất rộng rãi hơn. Đặc biệt, một số sản phẩm ở nhóm xe này đang chạy đua ưu đãi, qua đó làm khó các mẫu SUV hạng A.

Mitsubishi Xforce

Là một trong những cái tên nổi bật ở phân khúc SUV hạng B, Mitsubishi Xforce cũng sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động trên phiên bản Ultimate cao cấp nhất. Biến thể này có giá bán lẻ đề xuất là 705 triệu đồng, nhưng đang được giảm xuống dưới 650 triệu đồng ở thời điểm hiện tại.

Trong tháng 4, Xforce Ultimate được nhà phân phối tặng 1 phiếu nhiên liệu trị giá 35 triệu đồng nhưng tại đại lý, quà tặng này được quy đổi thành mức giảm tiền mặt. Kết hợp với ưu đãi riêng từ showroom, giá bán thực tế của biến thể này được giảm tới 75 triệu, hạ còn 630 triệu đồng với xe VIN 2026.

Mitsubishi Xforce được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên, những chiếc Xforce Ultimate VIN 2026 tại đại lý chủ yếu có tùy chọn màu không quá “hot” như đen hoặc xám, trong khi màu trắng được khách Việt ưa chuộng đa phần đã hết hàng. Theo một số nguồn tin, biến thể này rục rịch được nâng cấp nhẹ tại Việt Nam.

Ngoài ra, có đại lý tồn xe Ultimate VIN 2025 nhưng số lượng khá nhỏ giọt. Giá bán thực tế của những chiếc này là 615 triệu đồng.

Hệ thống an toàn chủ động trên Mitsubishi Xforce Ultimate gồm các tính năng: cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha tự động, cảnh báo & giảm thiểu va chạm phía trước, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành.

Toyota Yaris Cross

Là đối thủ trực tiếp của Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross sở hữu gói công nghệ an toàn chủ động ngay từ phiên bản thuần xăng, có giá niêm yết 650 triệu đồng. Mẫu xe này đang được nhà phân phối hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tương đương với mức giảm 33 triệu, đưa giá bán hạ còn 617 triệu đồng.

Mức giá này đang dễ tiếp cận hơn giá thực tế của Mitsubishi Xforce Ultimate, và đây cũng là lý do chính giúp lũy kế doanh số sau quý I của Yaris Cross (4.166 chiếc) tạm vượt Xforce (3.261 xe).

Tương tự Xforce, Toyota Yaris Cross cũng được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Hệ thống an toàn chủ động trên Toyota Yaris Cross gồm các tính năng: cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn, kiểm soát vận hành chân ga, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành, đèn chiếu xa tự động và điều khiển hành trình chủ động.

Geely Coolray

Không quá nổi bật như Xforce hay Yaris Cross, song Geely Coolray vẫn được xem là một lựa chọn hấp dẫn với khách hàng trẻ chuộng công nghệ. Mẫu B-SUV Trung Quốc này sở hữu giá bán lẻ đề xuất cao nhất lên tới 628 triệu đồng, ở phiên bản Flagship cao cấp nhất.

Hệ thống an toàn chủ động trên phiên bản này gồm các tính năng: hỗ trợ di chuyển khi tắc đường, hỗ trợ lái xe tự động, hỗ trợ đỗ xe thông minh, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và đèn pha thông minh.

Geely Coolray được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên, khách hàng quan tâm đến sản phẩm này cần lưu tâm về việc Coolray có khả năng được nâng cấp trong năm nay. Mẫu B-SUV này lần đầu ra mắt Việt Nam vào đầu năm 2025 nhưng thực tế, xe không phải phiên bản mới nhất mà chỉ là biến thể tiền nâng cấp giữa vòng đời (facelift).

Tại Malaysia, mẫu xe này có tên gọi Proton X50 đã được nâng cấp giữa vòng đời từ năm 2025. Trong năm nay, phiên bản mới nhất của Coolray dự kiến sẽ được đưa về Việt Nam, và điều này sẽ ảnh hưởng đến tính thanh khoản của đời xe hiện hành.