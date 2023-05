10 ô tô bán chậm tháng 4: Không xe nào bán quá 30 chiếc, 9 mẫu của Nhật

Xuất hiện trong danh sách 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 4 đa phần vẫn là những cái tên quen thuộc vốn nằm trong diện "kén khách". Trong đó, có sản phẩm ghi nhận sức tiêu thụ tăng trưởng nhưng cũng có xe có doanh số sụt giảm.

Thay đổi chính là sự biến mất của Toyota Land Cruiser. So với tháng trước, doanh số tháng 4 của mẫu SUV cỡ lớn này tăng nhẹ lên mức 34 chiếc, dù kèm "lạc" tới cả tỷ đồng tại đại lý.

Có tới 4 mẫu xe khác đến từ Toyota vẫn nằm trong danh sách xe bán chậm. Trong đó, Alphard và Land Cruiser Prado không nhắm đến nhóm khách hàng phổ thông. Toyota Yaris tiếp tục giảm tiêu thụ, cần được nâng cấp lên phiên bản mới nếu muốn cải thiện tình hình kinh doanh.

Sản phẩm khác là Toyota Hilux với doanh số 23 xe. Đây là tháng thứ 2 liên tiếp mẫu bán tải này rơi top xe "ế" từ khi mở bán trở lại tại Việt Nam. So với tháng 3, sức bán của Hilux có tăng trưởng nhưng vẫn khó thuyết phục được số đông do giá bán cao mà trang bị lại kém cạnh tranh so với đối thủ.

Toyota Hilux lại thoát khỏi cảnh đứng cuối phân khúc. Thay vào đó là Isuzu D-Max, mẫu xe này một lần nữa quay trở lại top xe bán chậm nhất toàn thị trường với kết quả bán hàng đạt 19 chiếc, giảm gần 84% so với tháng 3. Đây cũng là mẫu xe có sức tiêu thụ giảm nhiều nhất trong danh sách.

"Đội sổ" tiếp tục là Suzuki Ciaz với doanh số tăng 1 xe. Honda Accord bị xếp ở hạng 2 với 6 xe được tiêu thụ, nhiều hơn tháng trước 2 chiếc. Trong 10 mẫu lọt top xe bán chậm, duy nhất Ford Explorer đến từ thương hiệu Mỹ, còn lại đều là xe Nhật.