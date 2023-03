Toyota Hilux về đại lý, hơn 850 triệu đồng vẫn ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ

Giới tư vấn bán hàng bắt đầu chào khách mua Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT 2023. Xe sẵn hàng để giao ngay nhưng phản ứng của người dùng không mấy nhiệt tình do phiên bản này có giá 852 triệu đồng, tăng tới 178 triệu đồng so với trước đây.

Toyota Hilux 2023 đã về đại lý với một phiên bản duy nhất là 2.4L 4x2 AT (Ảnh: Dung Kim).

Ngoài động cơ đạt chuẩn khí thải Euro5, Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT 2023 chỉ có một số trang bị mới, như cụm đèn chiếu sáng trước nâng cấp từ halogen lên LED Projector, đèn phanh trên cao dạng LED. Các trang bị còn lại không có gì khác biệt.

Xe có mâm hợp kim 17 inch, phanh đĩa phía trước và phanh tang trống sau. Nội thất khá sơ xài cho một chiếc xe 852 triệu đồng: ghế nỉ, vô-lăng urethane, điều hòa chỉnh cơ. Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT 2023 có bảng đồng hồ analog kết hợp TFT 4,2 inch, màn hình giải trí 7 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh tay truyền thống.

Nội thất thực tế của Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT 2023 tại đại lý (Ảnh: Dung Kim).

Về khả năng vận hành, mẫu xe bán tải được Toyota trang bị máy dầu 2.4L cho công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Dù có giá bán lên tới 852 triệu đồng nhưng phiên bản này không được trang bị gói công nghệ Toyota Safety Sense. Các tính năng an toàn của xe chỉ nằm ở mức cơ bản với phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và 7 túi khí.

Giá lăn bánh của Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT 2023 lên tới 984 triệu đồng nhưng các trang bị không thực sự gây ấn tượng (Ảnh: Dung Kim).

Nhìn vào những trang bị trên, Toyota Hilux 2023 sẽ không dễ dàng để khả năng cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc.

Ngang tầm tiền, người dùng có thể mua Mitsubishi Triton 4x2 AT Athlete (giá 870 triệu đồng nhưng đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 23 triệu đồng). Phiên bản này của Triton có nội thất bọc da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình giải trí cũng có kích cỡ 7 inch.

Đối với Ford Ranger, hãng có bản XLT 2.0L 4x4 AT với giá niêm yết là 830 triệu đồng, thấp hơn 22 triệu đồng so với Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT. Nhưng ngay từ bản XL 4x2 MT tiêu chuẩn, nội thất của Ranger đã hấp dẫn hơn Hilux với bảng đồng hồ kỹ thuật số sau vô-lăng, màn hình giải trí 10,1 inch đặt dọc.

Nội thất của Ford Ranger XL 4x2 MT tiêu chuẩn có giá 659 triệu đồng (Ảnh: Ford Thăng Long).

Hilux từng là sản phẩm bán chạy thứ 2 trong phân khúc xe bán tải, chỉ sau Ford Ranger. Mẫu xe của Toyota thu hút khách hàng nhờ ngoại hình bắt mắt, giá bán dễ tiếp cận (bản Adventure cao cấp nhất trước đây chỉ có giá 913 triệu đồng) và gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense.

Theo chia sẻ của tư vấn bán hàng, các phiên bản cao cấp của Toyota Hilux 2023 sẽ được đưa về sau. Song nhìn vào giá bán của bản 2.4L 4x2 AT thì nhiều khả năng bản cao của Hilux 2023 sẽ khó có giá tốt, giảm khả năng cạnh tranh.