Tình huống được cho là diễn ra vào ngày 5/6 tại ngã tư giao giữa đường Khuất Duy Tiến với đường Trần Duy Hưng (Hà Nội).

Theo hình ảnh do camera hành trình của một ô tô ghi lại, vào thời điểm đèn đỏ còn vài giây, chưa chuyển sang xanh, thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ đã vội vàng cho xe tăng tốc phóng qua ngã tư, với chân bên phải thậm chí không mớm sẵn phanh mà gác lên trên.

Đúng lúc đó, ở hướng vuông góc bên phải, hai thanh niên đầu trần cũng phóng xe máy vượt đèn. Hai xe cùng vội vượt đèn đã lao vào nhau.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm bị ngã ra đường sau va chạm.

Xe máy vượt đèn lao vào nhau cực nguy hiểm ở ngã tư (Nguồn video: OFFB).

Video cũng cho thấy trước khi xảy ra tình huống va chạm giữa hai xe máy, một người khác đi xe máy không lắp biển số, không đội mũ bảo hiểm đã vượt đèn đỏ "trót lọt".

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ, đèn vàng có thể bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe (lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông).

Nếu vượt đèn đỏ, đèn vàng gây tai nạn thì người điều khiển xe máy sẽ bị phạt 10-14 triệu đồng và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Trên hết, việc vượt đèn đỏ, đèn vàng rất dễ dẫn đến va chạm như trong clip trên.

Trong khi đó, tình huống cũng cho thấy sự nguy hiểm của việc không đội mũ bảo hiểm. Khi đi xe máy trong nội đô, nhiều người chủ quan cho rằng nếu chỉ đi tốc độ thấp thì không cần phải đội mũ bảo hiểm. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy nhiều tình huống va chạm ở tốc độ thấp cũng khá nguy hiểm, bởi đầu trần "đọ sức" với ô tô sẽ vô cùng nguy hiểm.

Bên cạnh đó, nếu bị ngã đập đầu xuống đường thì việc không đội mũ bảo hiểm sẽ dẫn tới nguy cơ chấn thương nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Với nhiều người trẻ, có rất nhiều lý do biện minh việc không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, như bất tiện, vướng víu, không thời trang, hỏng tóc... Tuy nhiên, tất cả các lý do đều khó được thông cảm, bởi trong mọi tình huống, an toàn cần được ưu tiên hàng đầu.

Việc đội mũ khi điều khiển xe máy tham gia giao thông cũng là quy định bắt buộc. Theo quy định tại Điều 33 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, người lái xe, người được chở trên mô-tô hai bánh, mô-tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo hiểm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và cài quai đúng quy cách.

Về mức phạt, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 400.000 đến 600.000 đồng đối với các hành vi sau:

- Không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy", hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ;

- Chở người ngồi trên xe không đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy", hoặc đội "mũ bảo hiểm cho người đi mô-tô, xe máy" không cài quai đúng quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật.