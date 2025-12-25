Xuất hiện người lao động nhận thưởng Tết Dương lịch gần 220 triệu đồng

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo tình hình tiền lương năm 2025 và kế hoạch thưởng Tết năm 2026 của các doanh nghiệp.

Theo số liệu báo cáo của 1.334 doanh nghiệp đang sử dụng 643.084 lao động (tương ứng khoảng 80% lao động làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh), tiền lương bình quân chung là 9,987 triệu đồng/người/tháng.

Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất gần 220 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh. (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn)

Mức tiền lương cao nhất là 461 triệu đồng/người/tháng, thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, trong số 1.334 doanh nghiệp có báo cáo, có 778 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng Tết Dương lịch cho 325.262 lao động.

Mức thưởng bình quân chung là 560.000 đồng/người, mức thưởng cao nhất là hơn 219 triệu đồng/người thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh; mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán năm 2026, Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, có 1.211 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch thưởng cho 511.449 lao động.

Mức thưởng bình quân chung là 7,88 triệu đồng/người. Bên cạnh đó, mức thường cao nhất là 400 triệu đồng/người thuộc khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, mức thường thấp nhất là 100.000 đồng/người.