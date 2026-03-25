Hài cốt liệt sỹ kèm bia mộ khắc tên phát lộ gần đường Hồ Chí Minh

Ngày 25/3, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 thông tin tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sỹ tại thôn Cựp, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.

Hài cốt liệt sỹ được phát hiện vào chiều 24/3 tại thôn Cựp, nằm ở độ sâu 1,6m, gói buộc nguyên vẹn trong tấm vải dù.

Lực lượng chức năng tìm kiếm hài cốt liệt sỹ (Ảnh: Võ Đông).

Di vật kèm theo gồm dây thép, cúc áo, vải dù, cúc quần, nhiều mảnh đạn, lọ thủy tinh (nghi chứa thông tin liệt sỹ). Vị trí phát hiện cách nơi tìm thấy 2 hài cốt liệt sỹ vào ngày 23/3 khoảng 8m.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sỹ, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, nơi phát hiện hài cốt liệt sỹ nằm ở bìa rừng, bên cạnh suối Cha Lỳ, thôn Cựp, cách đường mòn Hồ Chí Minh nhánh Tây 500m, trong khu vực còn có bia mộ bằng đá, khắc tên, quê quán, phiên hiệu đơn vị bộ đội.

Tấm bia ghi thông tin liệt sỹ được tìm thấy ở khu vực quy tập (Ảnh: Võ Đông).

Các hài cốt liệt sỹ sau khi cất bốc đã được cơ quan chức năng đưa về Khu văn hóa tâm linh xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị để chăm sóc, hương khói và triển khai các thủ tục xác định thông tin.