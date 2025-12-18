Thưởng Tết 2026 cao nhất 200 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng

Ngày 18/12, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, hiện có khoảng 160 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh báo cáo về tình hình tiền lương năm 2025 và thưởng Tết năm 2026 cho người lao động.

Theo đó, trong năm 2025, mức lương bình quân của người lao động 7,8-12 triệu đồng/người/tháng.

Mức lương cao nhất 200 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh và thấp nhất khoảng 3,4 triệu đồng, cũng của một doanh nghiệp dân doanh.

Công nhân làm trong doanh nghiệp thủy sản ở Cà Mau (Ảnh: H.H).

Hiện có 55 doanh nghiệp (hơn 3.470 lao động) dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2026, với mức bình quân 2-9,2 triệu đồng/người.

Mức thưởng cao nhất gần 37 triệu đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh; thấp nhất khoảng 100.000 đồng cũng thuộc một doanh nghiệp dân doanh và một doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Qua thống kê từ gần 120 doanh nghiệp (hơn 24.880 lao động) dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy, mức thưởng bình quân 4,5-12,5 triệu đồng/người.

Trong các doanh nghiệp này, mức thưởng cao nhất 200 triệu đồng thuộc một doanh nghiệp dân doanh và thấp nhất 100.000 đồng cũng thuộc một doanh nghiệp dân doanh.

“Mức thưởng Tết Nguyên đán cao nhất và thấp nhất đều của doanh nghiệp ở lĩnh vực thủy sản”, theo thống kê của Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau.

Báo cáo này cho thấy, mức lương và dự kiến thưởng Tết 2026 của một số công ty, doanh nghiệp nhìn chung có tăng so với năm 2025.