Thanh Hóa thưởng Tết cao nhất hơn 500 triệu đồng

Ngày 25/12, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã có báo cáo tổng hợp tình hình lao động, tiền lương năm 2025, kế hoạch thưởng Tết năm 2026.

Theo đó, có 4.023 doanh nghiệp thuộc 4 loại hình, sử dụng hơn 312.000 lao động, được khảo sát và báo cáo tình hình tiền lương năm 2025, thưởng Tết năm 2026 cho người lao động.

Công nhân công ty may trong giờ làm việc (Ảnh: Quách Tuấn).

Theo dự kiến, mức thưởng Tết Dương lịch 2026 tại Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, bình quân 800.000 đồng, cao nhất 2 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Mức dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ đối với loại hình doanh nghiệp này bình quân 3 triệu đồng/người, cao nhất 35 triệu đồng, thấp nhất 600.000 đồng.

Thưởng Tết Dương lịch 2026 tại Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, dự kiến bình quân 2,4 triệu đồng/người, cao nhất 58,3 triệu đồng, thấp nhất 300.000 đồng.

Mức dự kiến thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại khối doanh nghiệp này, dự kiến bình quân 10,6 triệu đồng/người, cao nhất 58,3 triệu đồng, thấp nhất 250.000 đồng.

Đối với khối doanh nghiệp dân doanh, có 3.694 doanh nghiệp với 98.620 lao động có báo cáo dự kiến thưởng Tết Dương lịch 2026, bình quân 500.000 đồng/người, cao nhất 100 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, có 3.716 doanh nghiệp dân doanh với hơn 100.000 lao động có báo cáo thưởng Tết, dự kiến bình quân 3,5 triệu đồng/người, cao nhất 503,1 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng.

Đối với khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có 92 đơn vị với 185.823 lao động có báo cáo dự kiến thưởng Tết. Trong đó, Tết Dương lịch 2026, mức thưởng dự kiến bình quân 300.000 đồng/người, cao nhất 9,6 triệu đồng, thấp nhất 50.000 đồng.

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại khối này, dự kiến mức thưởng bình quân 5,7 triệu đồng/người, cao nhất 169 triệu đồng, thấp nhất 100.000 đồng.

Về tiền lương thực trả năm 2025 tại 8 Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ với 4.577 lao động bình quân 7,9 triệu đồng/tháng, cao nhất 46,9 triệu đồng/tháng, thấp nhất 5,6 triệu đồng/tháng.

Lương thực trả năm 2025 tại 9 Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, với 4.844 lao động bình quân 10,1 triệu đồng/tháng, cao nhất 68,2 triệu đồng/tháng, thấp nhất 5 triệu đồng/tháng.

Năm 2025 lương thực trả tại 3.904 doanh nghiệp dân doanh, với 103.748 lao động bình quân 7,6 triệu đồng/tháng, cao nhất 503 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,45 triệu đồng/tháng.

Tại 102 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, với 198.988 lao động, lương bình quân thực trả là 7,9 triệu đồng/tháng, cao nhất hơn 356 triệu đồng/tháng, thấp nhất là 3,5 triệu đồng/tháng.