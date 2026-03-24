Đóng BHXH hơn 22 năm, người lao động có được rút một lần?

Những trường hợp được rút BHXH một lần

Ông Hùng năm nay 56 tuổi và đã đóng BHXH được 22 năm 1 tháng. Gửi câu hỏi đến cơ quan BHXH, ông Hùng hỏi trường hợp của ông có đủ điều kiện để rút BHXH một lần hay không?

Tương tự ông Hùng, bà Yến năm nay 54 tuổi nhưng đã tham gia BHXH bắt buộc được hơn 23 năm. Gia đình bà Yến đang có công việc cần tiền để giải quyết nên bà dự định xin rút BHXH một lần.

Một số lao động quyết định rút BHXH một lần khi gặp khó khăn tài chính (Ảnh minh họa: Sơn Nguyễn).

Theo cơ quan BHXH, đối tượng hưởng chế độ BHXH một lần được quy định cụ thể tại Điều 70 Luật BHXH.

Theo đó, người tham gia BHXH bắt buộc đã chấm dứt tham gia BHXH mà có đề nghị thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong sáu trường hợp sau:

Thứ nhất là đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH.

Thứ hai là ra nước ngoài để định cư.

Thứ ba là người đang mắc một trong những bệnh ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, lao nặng, AIDS.

Thứ tư là người có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người khuyết tật đặc biệt nặng.

Thứ năm là người lao động sau 12 tháng không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và có thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm, nếu có nguyện vọng thì sẽ được nhận BHXH một lần.

Thứ sáu là trường hợp người lao động công tác trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an), dân quân thường trực mà khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc mà cũng không tham gia BHXH tự nguyện và không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Như vậy, trường hợp ông Hùng và bà Yến tham gia BHXH hơn 20 năm thì không thuộc trường hợp thứ nhất và thứ năm. Tuy nhiên, họ có thể được hưởng chế độ BHXH một lần nếu thuộc trường hợp thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư.

Bảo lưu chờ hưởng lương hưu có nhiều quyền lợi

BHXH TPHCM khuyến cáo người lao động khi nghỉ việc nên bảo lưu quá trình đóng và chờ đến lúc hưởng chế độ hưu trí, không nên rút BHXH một lần vì sẽ chịu nhiều thiệt thòi.

Chế độ hưu trí là chính sách giúp người lao động luôn có một khoản tài chính đảm bảo cho cuộc sống khi về già với 4 chế độ chính là hưu trí, tử tuất, mai táng phí và bảo hiểm y tế (BHYT).

Nếu rút BHXH một lần, không được hưởng chế độ hưu trí, người lao động sẽ mất 4 chế độ trên.

Thứ nhất, người lao động sẽ không có lương hưu, khoản tài chính đảm bảo cho cuộc sống về hưu khi họ hết tuổi làm việc, sức khỏe không còn tốt.

Thứ hai, người lao động không có thẻ BHYT ưu đãi cao (quỹ BHYT thanh toán đến 95% chi phí khám chữa bệnh cho người hưu trí) và miễn phí suốt đời trong khi chi phí y tế là khoản chi rất lớn đối với người cao tuổi.

Thứ ba, người thân không được hưởng trợ cấp tuất khi người lao động qua đời. Khoản trợ cấp này là một phần đảm bảo an toàn tài chính cho con nhỏ, vợ yếu, cha mẹ già của người lao động nếu chẳng may qua đời.

Thứ tư, người thân của họ không có trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở, hiện là 23,4 triệu đồng. Đây là một khoản tiền không nhỏ để hỗ trợ công việc tang ma, hậu sự cho họ.

Ngoài ra, người lao động lựa chọn bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu thay vì rút BHXH một lần có cơ hội được thụ hưởng 3 quyền lợi.

Thứ nhất là chính sách hỗ trợ về tín dụng cho người lao động có thời gian đóng BHXH mà bị mất việc làm.

Thứ hai là người lao động khi đến tuổi nghỉ hưu mà số năm đóng BHXH không đủ để hưởng lương hưu thì có thể lựa chọn hưởng trợ cấp hằng tháng.

Thứ ba, trong thời gian hưởng trợ cấp hằng tháng thì người lao động được hưởng BHYT do ngân sách nhà nước đóng.

Như vậy, nếu người lao động chọn rút BHXH một lần khi nghỉ việc, ngoài việc có thể mất chế độ hưu trí, họ cũng không có cơ hội được hưởng thêm 3 quyền lợi trên.