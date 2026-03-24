Ninh Bình: 64/129 xã, phường được lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường

UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành quyết định quy định về số lượng các phòng chuyên môn và tên gọi các phòng này tại UBND cấp xã.

Quy định khung số lượng các phòng (bao gồm phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công) tại 129 xã phường cụ thể như sau: Có 64 đơn vị hành chính cấp xã bố trí 5 phòng; 65 đơn vị hành chính cấp xã bố trí 4 phòng.

Quy định về tên gọi các phòng chuyên môn được quy định thống nhất theo từng nhóm.

Theo đó, nhóm 64 xã, phường có 5 phòng gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phòng Kinh tế (đối với xã) hoặc Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị (đối với phường); Phòng Nông nghiệp và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công

Nhóm 65 xã, phường có 4 phòng gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Phòng Kinh tế; Phòng Văn hóa - Xã hội; Trung tâm Phục vụ hành chính công.

UBND tỉnh Ninh Bình giao cơ quan hành chính các xã, phường thuộc nhóm bố trí 5 phòng xây dựng phương án, trình HĐND cùng cấp quyết định thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại các phòng chuyên môn hiện có. UBND xã, phường cũng có thẩm quyền quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng phòng theo quy định pháp luật và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế và vị trí việc làm. Các sở Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các phòng tương ứng.