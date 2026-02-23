Đi làm thủ tục sau Tết, người dân bất ngờ nhận lì xì từ lãnh đạo xã

Sáng 23/2, nhiều người dân bất ngờ nhận được lì xì khi đến làm hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai.

Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, không khí tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Ia Hiao rất sôi động.

Từ sáng sớm, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao đã có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã để thăm hỏi, gửi lời chúc Tết những công dân đầu tiên đến thực hiện thủ tục hành chính.

Lãnh đạo xã Ia Hiao thăm hỏi, lì xì chúc Tết người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã (Ảnh: Chí Anh).

Tại đây, các cán bộ, lãnh đạo xã đã nghe ý kiến, phản ánh của người dân. Từ đó, địa phương sẽ kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu trọng tâm trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, Thường trực Đảng ủy xã Ia Hiao trao những phần lì xì may mắn đến các công dân đến làm thủ tục hành chính. Hành động bất ngờ nhưng gần gũi này đã mang lại niềm vui cho người dân, tạo không khí phấn khởi trong ngày làm việc đầu năm.

Người dân bất ngờ khi nhận được lì xì từ lãnh đạo xã (Ảnh: Chí Anh).

Bà Phạm Thị Hòa (trú tại thôn Bình Trang, xã Ia Hiao) cho biết sau khi hoàn tất hồ sơ đất đai, bà được lãnh đạo xã trực tiếp đến chúc Tết và tặng lì xì.

“Lần đầu tiên đi làm thủ tục hành chính mà tôi được lãnh đạo xã thăm hỏi, chúc Tết và lì xì như vậy, tôi rất vui. Tôi hy vọng thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phục vụ người dân ngày càng chu đáo hơn”, bà Hòa bày tỏ.