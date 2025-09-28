Nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới sinh hoạt chi bộ

Sau thời gian học tập, nghiên cứu nghiêm túc, các cấp ủy các cấp đã được tiếp thu nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, phục vụ trực tiếp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Nguyễn Tuấn Ninh nhấn mạnh, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cấp ủy các cấp là hết sức thiết thực và cần thiết.

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ, Trưởng ban Tổ chức Đảng uỷ Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Nội vụ Nguyễn Tuấn Ninh (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo ông Ninh, công tác xây dựng Đảng luôn giữ vai trò then chốt, đòi hỏi mỗi cấp ủy viên phải thường xuyên giữ vững lập trường chính trị, tư tưởng, đồng thời chủ động nghiên cứu, học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Đảng.

“Hiện nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản mới quan trọng. Nếu không nghiên cứu, học tập, chúng ta sẽ khó nắm vững và triển khai hiệu quả. Do đó, cấp ủy viên cần tự giác nghiên cứu, học tập, rèn luyện bồi dưỡng cập nhật kiến thức, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong thực tiễn”, ông Ninh nói.

Bốn nội dung trọng tâm quan trọng các cấp uỷ đảng cần lưu ý

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ nhấn mạnh về tầm quan trọng và yêu cầu cấp thiết của việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới cho các cấp uỷ Đảng cần thường xuyên được đào tạo, học tập, bồi dưỡng đến cấp uỷ các cấp và đảng viên. Khi tổ chức học tập quán triệt đến đảng viên sẽ tập trung trọng tâm vào 4 nội dung lớn:

Một là, tổ chức học tập và thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hai là, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các đảng viên đã được tiếp thu nhiều nội dung quan trọng qua buổi tập huấn (Ảnh: Mạnh Quân).

Ba là, tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng Đảng.

Bốn là, tổ chức học tập rèn luyện đạo đức cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ; tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Đây là yêu cầu quan trọng, đặt ra trách nhiệm đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt ngay từ cấp cơ sở.

Nhiều chuyên đề gắn với thực tiễn

Trong thời gian học tập, các đảng viên đã được nghiên cứu, thảo luận nhiều chuyên đề trọng tâm: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ chính trị; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác tuyên giáo, dân vận; phòng, chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong thời gian học tập, các đảng viên đã được nghiên cứu, thảo luận nhiều chuyên đề (Ảnh: Mạnh Quân).

Đặc biệt, lớp bồi dưỡng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm quy định về quản lý, bảo mật thông tin, tài liệu.

Gần đây, theo ông Nguyễn Tuấn Ninh, Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/ĐU ngày 12/9/2025 về tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chấp hành kỷ cương, kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong Đảng bộ Bộ Nội vụ. Đề nghị các cấp uỷ đảng tổ chức phổ biến quán triệt đến toàn thể đảng viên trong chi bộ, đảng bộ, thậm chí tổ chức sinh hoạt chuyên đề chuyên sâu về Chỉ thị 01.

Kết quả và kỳ vọng

Kết thúc khóa học, các học viên không chỉ được trang bị hệ thống lý luận cơ bản mà quan trọng hơn là khả năng vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở. Mỗi đồng chí cấp ủy viên cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy dân chủ, kỷ luật, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Sau khóa học, các học viên sẽ trở thành những hạt nhân tích cực trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị mình (Ảnh: Mạnh Quân).

Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng kỳ vọng, sau khóa học, cấp ủy viên sẽ trở thành những hạt nhân tích cực trong công tác xây dựng Đảng tại đơn vị mình, đồng thời là cầu nối lan tỏa tri thức, kinh nghiệm đến đội ngũ đảng viên, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới.