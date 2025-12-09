Sáng 9/12, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị tập huấn chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên.

Đảng ủy Bộ Nội vụ đã triệu tập đảng bộ, chi bộ trực thuộc dự hội nghị tập huấn của Văn phòng Trung ương Đảng.

Đảng ủy Bộ Nội vụ tổ chức điểm cầu trực tuyến tại phòng họp số 1 (trụ sở Bộ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội). Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Tuấn Ninh chủ trì và quản lý thành phần tham dự tại điểm cầu của Đảng uỷ Bộ.

Cùng dự có đại diện cấp ủy, đảng viên giúp việc cấp ủy, đảng bộ, chi bộ về công tác đảng viên, đảng viên, công chức, viên chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của đảng bộ, chi bộ, đơn vị.

Điểm cầu trực tuyến của Đảng ủy Bộ Nội vụ (Ảnh: HL).

Hội nghị nghe hướng dẫn quy trình chuẩn hoá cơ sở dữ liệu đảng viên (chuẩn hoá dữ liệu tổ chức đảng và một số thông tin cơ bản của đảng viên); hướng dẫn quy trình xử lý một số lỗi thường gặp trong quá trình chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

Bên cạnh đó, các đại biểu nghe hướng dẫn 4 thủ tục hành chính của Đảng bao gồm: Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức; chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời; lấy ý kiến nhận xét của chi ủy, chi bộ đối với đảng viên của mình thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú; thu, nộp đảng phí.