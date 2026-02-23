Bộ trưởng Nội vụ đặt niềm tin công chức sẽ tạo dấu mốc mới trong năm 2026

Phát biểu tại buổi gặp mặt đầu xuân Bính Ngọ sáng 23/2, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình trân trọng gửi đến các lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Bộ lời chúc mừng tốt đẹp, chúc mỗi người sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, thành công để tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thành tích chung của Bộ và ngành Nội vụ trong năm 2026.

Bộ Nội vụ tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân (Ảnh: Tống Giáp).

Năm Ất Tỵ vừa qua có ý nghĩa đặc biệt với Bộ Nội vụ. Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới về tổ chức bộ máy và hoàn thiện thể chế ngày càng cao, Bộ trưởng Đỗ Thanh Bình khẳng định, Bộ Nội vụ đã ghi dấu ấn rõ nét trong việc tham mưu và triển khai cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền hai cấp. Điều này góp phần kiến tạo nền tảng, thể chế cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao, công tác lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội tiếp tục hoàn thiện theo hướng đồng bộ, bền vững. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ, thi đua - khen thưởng, người có công, thanh niên - bình đẳng giới và quản lý hội, quỹ có nhiều chuyển biến tích cực.

“Những kết quả đó không chỉ khẳng định vai trò, vị thế của Bộ Nội vụ trong hệ thống hành chính nhà nước mà còn góp phần tạo dựng thế và lực để đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên hùng cường, văn minh và hạnh phúc”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo người đứng đầu ngành Nội vụ, những thành quả đạt được trong năm qua là kết tinh của tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Bộ. Đó cũng là hành trang, là niềm tin để toàn ngành vững bước trong năm mới 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình phát biểu (Ảnh: Tống Giáp).

2026, theo Bộ trưởng, cũng là năm đặc biệt quan trọng, từ ngay những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. Bởi, đây là năm Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhiệm vụ năm 2026 của Bộ Nội vụ rất nặng nề, đòi hỏi tất cả các cán bộ, công chức phải làm việc thật tốt.

Bộ trưởng đề nghị tập thể lãnh đạo Bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ khẩn trương bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Ngành cần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu chiến lược, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm cá nhân gắn với trách nhiệm tập thể, tiêu biểu, gương mẫu, lấy kết quả tiến độ, chất lượng trong công việc làm thước đo để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Trước mắt, Bộ trưởng yêu cầu tập trung cao độ triển khai, thực hiện thật hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra. Trước mắt, Bộ Nội vụ phải chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bộ tiếp tục tham mưu sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện đồng bộ hệ thống thể chế, pháp luật, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương hai cấp.

Với nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất, Bộ Nội vụ phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao (Ảnh: Tống Giáp).

Đồng thời, phát triển thị trường lao động theo tầm nhìn dài hạn, nâng cao chất lượng lao động với chất lượng nguồn nhân lực, tạo động lực mới phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ý thức sâu sắc về vai trò, vị trí, trách nhiệm của Bộ Nội vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng tin tưởng tập thể Bộ Nội vụ, cá nhân cán bộ, công chức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, nỗ lực cao nhất, quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu của Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng giao phó, xứng đáng với niềm tin của đảng và nhân dân.

Một lần nữa, Bộ trưởng tin rằng 2026 sẽ tiếp tục là năm ghi dấu những mốc mới, những thành tựu mới đáng tự hào của Bộ và ngành Nội vụ.